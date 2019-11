Krista Kiurulla on nyt jalka kaasulla

Viime vaalikaudella eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana toiminutta Krista Kiurua (sd.) arvosteltiin siitä, että hän jarrutti valiokunnassaan hallituksen sote-esityksen käsittelyä. Kiurun toimintaa moittivat erityisesti keskustan edustajat. Lopputuloksena oli, ettei sotesta tullut valmista ja pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus erosi.

Syitä hallituksen esityksen kaatumiseen oli muitakin, mutta joka tapauksessa sote-uudistus on nyt perhe- ja peruspalveluministeri Kiurun pöydällä. Nyt hän ei ainakaan jarruttele, vaan ministerinä Kiuru (sd.) on asettanut itselleen ja samalla koko hallitukselle kovat tavoitteet.

Kiuru lupaa laittaa muun muassa maatalouslomituksen ja vanhustenhoidon kuntoon. Myös nuorten mielenterveyspalvelut kaipaavat hänen mielestään remonttia. Kiurun listalla olevat asiat liittyvät jollakin tavalla kesken olevaan sote- ja maakuntauudistukseen. (MT 18.11.)

Maatalouslomituksen ongelmat ovat Kiurun mielestä jatkuneet jo 20 vuotta, ja nyt asia pitää laittaa kuntoon. Nopeaa helpotusta lomitusongelmiin ei ole luvassa, koska asia vaatii selvittämistä. Kiuru onkin päättänyt virkakuntansa kanssa, että lomitusala kutsutaan koolle ensi vuoden alussa. Tarkoitus on käydä läpi maatalouslomituksen yksityiskohtia lainsäädännön uudistamiseksi.

Kiuru muistuttaa, että lomituksen turvaamisessa on viime kädessä kysymys maatalousyrittäjien hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Kiuru tuntee kotieläintilojen arjen, koska hänen äitinsä ja äidin aviomies toimivat pitkään maitotilallisina Satakunnassa.

Lomituksen järjestäminen ei ole helppo asia, koska pitää muun muassa päättää, mikä taho lomituksen järjestää. Jos lomitus tulee maakuntien tehtäväksi, niin pystyvätkö kaikki 18 maakuntaa tehtävää hoitamaan. Tosin maakuntauudistuskin on tekemättä.

Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet rajusti. Masennuslääkkeiden käyttö on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Ongelma on vakava. Kelan tutkimusosaston tutkimuspäällikön Leena Saastamoisen mukaan on vaikea sanoa, mistä lääkkeiden käytön kasvu johtuu (IS 19.11.).

Kiuru haluaa, että mielenterveysongelmiin puututaan jo kouluissa eikä vasta erikoissairaanhoidossa. Hän lupaa nuorille ensiavun mielenterveysongelmiin kouluterveydenhoitajalta.

Tämä edellyttää Kiurun mukaan erikoissairaanhoidon ja peruspalveluiden vahvempaa yhteistyötä. Nyt erikoissairaanhoito paikkaa perusterveydenhuollon puutteita. Tämäkin asia liittyy olennaisesti sote-uudistukseen.

Eduskuntavaalien alla puhuttiin paljon vanhustenhoidon huonosta tilanteesta. Kiurun mielestä tilanne ei ole lupauksista huolimatta kohentunut. Hän väläyttää sanktioiden laajentamista.

Hoitajamitoituksen nostaminen oli yksi SDP:n keskeisimpiä vaalilupauksia. Kevään eduskuntavaalien alla oppositiopuolueet hiillostivat hallitusta hoitajamitoituksesta. Helmikuussa Kiuru sanoi muun muassa, että lakimuutoksessa on kyse vain yhdestä lauseesta ja muutaman tunnin työstä.

Vastuuministerinä Kiuru on saanut huomata, ettei asia ole näin yksinkertainen. Kyse ei ole pelkästään laista, vaan myös resursseista – rahasta ja hoitajista. Hallitus kylläkin esittää sitovaa 0,7 henkilömitoitusta lakiin, mutta mitoituksen toteutuminen vaatisi 4400 hoitajaa nykyistä enemmän. Vaarana on, ettei sitovan henkilöstömitoitus käytännössä toteudu, vaikka siirtymäaikaa esitetään vuoden 2023 kevääseen.

Ministeri Kiurun tavoitteille on syytä toivoa menestystä, mutta niiden toteuttaminen edellyttää nykyiseltä hallitukselta ja eduskunnalta ryhdistäytymistä. Kahden edellisen vaalikauden sote-sekoiluun ei ole varaa.

Ministeri Kiurulla on jalka kaasulla. Toivottavasti pitoa löytyy riittävästi, että tavoitteet saadaan kunnialla maaliin.

