Oudot hakkuukiellot tutkintaan

Uudenmaan ely-keskus on jaellut yllättäviä hakkuukieltoja maakunnan metsänomistajille (MT 20.11.). Vastauksina metsänkäyttöilmoituksiin sähköpostina tulleita kieltoja viranomainen on perustellut Uudenmaan liiton tulevalla maakuntakaavalla, jossa kyseiset metsät ollaan varaamassa luonnonsuojelualueiksi. Tarkemmin kyse on soidensuojelun "täydennyskohteista".

Soidensuojelun täydennysohjelma kummittelee viranomaispapereissa Kataisen–Stubbin hallitusten ajoilta. Ohjelma oli vihreän ympäristöministerin Ville Niinistön lempilapsi ja se yliviivattiin samalla hetkellä, kun vihreät syksyllä 2014 jättivät hallituksen. Nyt ohjelmavainaan haamu esiintyy viranomaisten mielivaltana, jonka laillisuus tulee selvittää viipymättä.