Tärkeintä kuitenkin on, että posti kulkee

Postin ympärillä keitetty soppa paloi perjantaina kunnolla pohjaan.

Vaikka Postin yli kaksi viikkoa kestänyt lakko päättyi, jälkipeli käy todella kuumana. Kysymys ei kuitenkaan ole tuloneuvotteluista ja niiden lopputuloksesta, vaan polttavin kysymys on, kuka kertoi mitä kenelle ja koska.

Kiista kärjistyi loppuviikosta Postin hallituksen, pääministeri Antti Rinteen (sd.) ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) väliseksi mittelöksi. Perjantaina ministeri Paatero erosi tehtävästään ja jäi sairauslomalle. Paateron ero ei riitä, eikä tapaus ole läheskään loppuun käsitelty. Oppositiopuolueet ottavat Postin ympärillä vellovasta epätietoisuudesta kaiken irti.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mielestä pääministeri Antti Rinne ei ansaitse luottamusta. Hänen näkemyksensä mukaan pääministeri on tietoisesti yrittänyt johtaa eduskuntaa harhaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho tyrmistyi Postin hallituksen puheenjohtajan Markku Pohjolan perjantaina kertomista tiedoista. Pohjolan mukaan Postin suunnitelmilla siirtää 700 paketinlajittelijaa toisen sopimuksen piiriin oli omistajaohjauksen tuki. Oppositiopuolueet vaativat pääministerin ja sen seurauksena koko hallituksen eroa.

Myös hallituspuolueet joutuvat ottamaan kantaa pääministerin toimintaan. Tähän saakka ne ovat seuranneet Postin ympärillä käytyä keskustelua sivusta.

Paateron erottua kiistan osapuolina ovat nyt Postin Markku Pohjola ja pääministeri Rinne. Heillä on täysin erilainen näkemys tapahtumien kulusta.

Pohjolan mukaan Posti on kertonut ministerille suunnitelmistaan valmistelun aikana. Pohjolan mielestä Postin suunnitelmilla on ollut omistajaohjauksen tuki. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen osastopäällikön Kimmo Viertolan mukaan Posti on informoinut omistajaa riittävästi matkan varrella ja hyvää hallintotapaa on noudatettu sekä päätöksenteossa että informoinnissa (KL 29.11.).

Rinteen mielestä näin ei ole ollut. Hän on itse ohjeistanut ministeri Paateroa, ettei siirtoja toisen sopimuksen piiriin saa tehdä. Rinne oletti, että Paatero oli näin myös tehnyt.

Postin johtoa Rinne syytti siitä, että se on antanut työehtosopimuksen siirron syistä harhaanjohtavaa tietoa ja pyrkinyt häivyttämään siihen liittyviä päivämääriä. Rinteen mielestä Posti on toiminut vastoin omistajan selkeää tahtoa. Rinteen mukaan hän on useaan kertaan tehnyt selväksi Postin johdolle, ettei työehtoja saa halpuuttaa.

Tällaisten syytösten ja väitteiden jälkeen on aivan selvä, ettei Postin hallitus nauti omistajan luottamusta ja se joutuu joko eroamaan itse tai se erotetaan. Rinne sanoi perjantaina, että Postin hallituksen asema arvioidaan, mutta hän ei osannut sanoa, kuka asian hoitaa. Se on periaatteessa tulevan omistajaohjausministeri asia.

Postin ympärillä käyty näytelmä on ollut ja on jatkossakin erittäin kiusallinen SDP:lle, jolla on värisuora Postin hallinnossa. Rinteen ja Paateron lisäksi Postin hallintoneuvostoa johtaa kansanedustaja Aki Lindén (sd.). Ammattiyhdistystaustaiselle Rinteelle tulevat työmarkkinaneuvottelut ja uhkaavat lakot ovat kova paikka. Vaikuttaa siltä, että ammattiyhdistysliike ei luota työnantajia enempää myöskään maan hallitukseen.

Postilakon jälkiselvittely on varmasti tarpeen, mutta pääasia kuitenkin on, että posti kulkee. Tähän saakka jakeluongelmia on vähätelty ja lakaistu maton alle sekä Postin että omistajaohjauksen taholta. Postin asiakkailla on oikeus parempaan palveluun.

Perjantaita kaupoissa vietettiin Black Fridayta, joka kestää monissa kaupoissa koko viikon. Perjantaista tuli SDP:lle todellinen Black Friday eli musta perjantai, joka kestää pidempään kuin viikon. Rinteen hallituksella ei kuitenkaan ole varaa jäädä puimaan asiaa pitkään, vaan hallitustyöhön on saatava jämäkämpi ote.

