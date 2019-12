Ilmastotekoja tehdään maalla joka päivä

Julkisessa ilmastokeskustelussa ovat maa- ja metsätalous nousseet keskiöön. Keskustelun perusteella voisi kuvitella, että kotieläintalouden ja metsien hakkuiden lopettaminen olisivat tehokkain keino vähentää hiilidioksidipäästöjä. Näinhän asia ei ole, vaan tehokkain keino on vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttöä.

Maataloustuottajat on keskustelussa istutettu perusteettomasti syytettyjen penkille. Ei olekaan mikään ihme, että viljelijät ovat seuranneet kiistelyä hämmentyneinä. Syyllistävässä keskustelussa on unohtunut muun muassa, että suomalainen maa- ja metsätalous ovat vastuullisuudessa maailman kärkeä.

Tuottajaliittojen syyskokouksissa ilmastoasiat ovatkin olleet yhteisenä keskustelunaiheena. Tuottajat kysyvät aiheellisesti, miksi heitä syyllistetään tilanteesta, vaikka maa- ja metsätalous ovat ongelman sijaan tärkeä osa ratkaisua. Tuottajat peräävät kovilla kierroksilla käytävään ilmastokeskusteluun enemmän oikeaa tietoa. Sitä perätään myös Luonnonvarakeskukselta (Luke), jonka tuottamat luvut ovat vaihdelleet melkoisesti.

MTK-Etelä-Pohjanmaan liiton puheenjohtajan Johanna Kankaanpään mielestä kiristynyt keskusteluilmapiiri muistuttaa 1970–80 -lukujen "tapa talonpoika päivässä" -henkeä. (MT 2.12.)

SDP:n entisen kansaedustajan Harry Wallinin mielestä tuottajien ja palkansaajien ristiriidat ovat kuitenkin jääneet 70-luvulle. Hänen mukaansa pohjalaisella demarilla ei ole pienintäkään vaikeutta puolustaa kotimaista ruuantuotantoa. Kansanedustaja Janne Sankelo (kok.) kysyi, "Pitääkö tässä linnaan mennä, jos ajaa dieselillä ja ostaa jauhelihaa?"

MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola valoi tuottajiin uskoa: "Vaikka vallalla oleva viestintä lamaannuttaa, ei pidä luovuttaa, koska faktat ovat puolellamme".

MTK-Pohjois-Karjalan puheenjohtaja Jouni Mäkisalo kysyi, käydäänkö ilmastokeskustelua vai ilmastokiistelyä. Mäkisalon mielestä käynnissä on lähinnä ilmastokiistely, jossa ei välitetä tosiasioista. (MT 4.11)

Pohjois-Suomessa on huoli turvemaita koskevasta keskustelusta, koska eloperäisten maiden osuus Pohjois-Pohjanmaalla on 27 prosenttia. MTK-Pohjois-Suomen toiminnanjohtajan Matti Tyhtilän mukaan turvemaista käytävä keskustelu on alueella iso kysymys. Hän ihmettelee muun muassa, miksi Luken laskelmissa ei oteta huomioon kasvuston sitomaa hiiltä.

Keski-Suomessa viljelijät jakavat huolen turvepeltojen kohtalosta. Viitasaarelaisen Ari Hautsalon mielestä MTK on paljon vartijana siinä, ettei viljelijöistä tule maksumiehiä, kun hiilensidontaa metsissä ja pelloilla aletaan tehostaa. MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtajan Mikko Tiirolan mielestä pitää hakea malleja, joilla hiilensidonta voisi kulujen sijaan tuoda tuloja kotimaisille metsänomistajille.

Yksi keino oikean tiedon levittämiseen on viljelijöiden oman aktiivisuuden lisääminen. MTK-Kaakkois-Suomen puheenjohtajan Matti Seitsosen mukaan liitto etsiikin tiloja, jotka haluaisivat jakaa arkea sosiaalisessa mediassa. Myös MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen peräsi aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa.

On aivan selvä, että ilmastokeskusteluun ja laajemmin koko ympäristökeskusteluun tarvitaan enemmän oikeaa tietoa. Jos halutaan todella muutosta, ilmastokiistelyn sijaan tarvitaan faktoihin perustuvaa ilmastokeskustelua, jossa etsitään oikeudenmukaista ratkaisua. Keinotekoinen vastakkainasettelu ja syyttely eivät johda mihinkään.

Sen sijaan, että etsii syyllisiä muualta, jokaisen on syytä miettiä, mitä itse voi ympäristön ja ilmaston eteen tehdä. Pelkän puhumisen sijaan tarvitaan konkreettisia tekoja. Sellaisia, joilla on oikeasti merkitystä. Maa- ja metsätaloudessa näitä tekoja tehdään joka päivä.

