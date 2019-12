$authorName Hallituksen työhön on saatava ryhtiä

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen viimeinen viikko oli sekava ja dramaattinen. Postin ympärille syntynyt vyyhti oli lopulta niin takussa, että se johti ensin omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) eroon ja lopulta koko hallituksen kaatumiseen pääministerin mukana. Viimeinen isku hallitukselle oli, kun keskusta veti tukensa pääministeri Rinteeltä.

Vaikka Posti-jupakka nousi päällimmäiseksi ongelmaksi, Rinteen hallitus ei lähtenyt missään vaiheessa kunnolla käyntiin. Hallituksen viidestä puolueesta neljä oli viime vaalikaudella oppositiossa. Tämä on näkynyt muun muassa siinä, että ne ovat korostaneet Rinteen hallituksen erilaisuutta verrattuna Sipilän hallitukseen.

Tähän viittasi myös keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeriksi siirtynyt Katri Kulmuni. Hänen mielestään muita ongelmia olivat puuttuminen työmarkkinoihin, työllisyystoimien hidas valmistelu ja omistajaohjaus.

Kulmunin mukaan hallituksessa on ollut ”yleisempää ilmapiiriin liittyvää kipinöintiä”. Merkittävin muistutus Kulmunilta oli, että hallituksen on tarvittaessa tehtävä työllisyystoimista ratkaisuja ohi työmarkkinajärjestöjen. Näin saattaa myös käydä, koska hallituksen asettamien työelämää pohtivien työryhmien työ ei ole edistynyt.

Kulmunin perustelut hallituksen kaatumiselle kertovat myös, että keskusta pitää kiinni hallitusohjelmasta eikä halua olla punavihreän hallituksen äänetön yhtiömies.

Vaikka entiset hallituspuolueet jatkavat vanhan hallitusohjelman pohjalta, ei vaihdos sujunut ilman yllätyksiä. SDP valitsi Sanna Marinin pääministeriehdokkaakseen. Marin voitti eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin kolmella äänellä. Suurin yllätys oli kuitenkin, että pari viikkoa sitten kunta- ja omistajaohjausministerin paikalta eronnut Sirpa Paatero palasi hallituksen kuntaministeriksi. Rinne siirtyy eduskunnan varapuhemieheksi.

Tuula Haataisen valinnalla työministeriksi SDP yrittää saada vauhtia työelämää pohtiviin työryhmiin. Paateron yllätyspaluu saattaa liittyä siihen, että hän edustaa isoa ja vaikutusvaltaista piiriä. Valinnalla haluttiin osoittaa, että hänet uhrattiin Posti-jupakan yhteydessä epäreilusti. Paateron ministeripostilla saattoi olla oma osansa pääministeriehdokkaasta päätettäessä.

Keskustan kannalta merkittävä muutos oli Kulmunin ja Mika Lintilän paikkojen vaihtaminen. Valtiovarainministeri Kulmunin ja pääministeri Marinin yhteistyön sujuminen on edellytys koko hallituksen onnistumiselle.

Hallituksen kuherruskuukausi jää lyhyeksi, koska varsinaiset työt ovat jääneet parin viikon aikana kohun jalkoihin. Hallituksen pitää kuitenkin aloittaa työnsä syvällisellä pelisääntökeskustelulla. Hallituksen on kyettävä toimimaan ja esiintymään edeltäjäänsä vahvemmin joukkueena. Puolueiden ja ministereiden irtiottoihin ole enää varaa. Marinin mielestä hallituksen luottamus ja toimintakyky onkin palautettava välittömästi.

Hallituksen pelisääntökeskusteluissa on syytä painaa mieleen, ettei poliitikkojen pidä sekaantua työmarkkinaneuvotteluihin. Näin siitä huolimatta, että hallitusta todennäköisesti huudetaan jossain vaiheessa apuun lupaamaan esimerkiksi verohelpotuksia.

Ulkoministerinä jatkavasta Pekka Haavistosta (vihr.) voi tulla vielä ongelma, koska ulkoministeriö on sekaisin. Ellei ongelmia saada pikaisesti ratkottua, joutuvat hallituspuolueet pohtimaan vakavasti Haaviston asemaa.

Edelliseltä hallitukselta peritty hallitusohjelma on hyvä, mutta sen toteuttaminen on alkutekijöissään. Hallituksen onnistuminen mitataan ensisijaisesti talous- ja työllisyyspolitiikan saavutuksilla. Hallitus sai nyt tarvitsemansa uuden alun, mutta myös työhön on saatava ryhtiä.

Hallituksen on kyettävä toimimaan ja esiintymään edeltäjäänsä vahvemmin joukkueena.