Sika läpäisi Kiinan muurin

Sianlihan vienti Suomesta Kiinaan kasvaa vauhdilla. Vientiponnisteluja helpottaa kova kysyntä – afrikkalainen sikarutto ASF on tuhonnut suuren osan Kiinan omaa tuotantoa. Suurten lihatalojen Atrian ja HK:n teurastamista sioista jo joka kymmenes päätyy Kiinan markkinoille. Odotuksia liittyy myös naudan ja broilerin vientiin. (MT 9.12.)

Viennin kasvu on hyvä uutinen koko suomalaiselle ruoka-­alalle. Kiina suojelee markkinoitaan vahvasti. Vientilupien saanti oli lihataloille pitkä prosessi, joka nyt palkitaan. Kenties tärkein palkinto on silti suomalaisten vientiponnisteluissaan saama oppi. Suomalaisen sian mentävä reikä Kiinan kauppamuurissa on tärkeä myös muulle kaupankäynnille.