Fossiilikuorma kasvaa

Fossiilienergian kulutus maailmalla jatkaa kasvuaan. Energiayhtiö BP:n mukaan kasvu oli viime vuonna noin 2,5 prosenttia (MT 18.12.). Fossiilivetureina toimivat Aasia ja Pohjois-Amerikka. Kiinan hiilipäästöt jatkavat kasvuaan ja ovat asukasta kohti jo lähellä Suomen lukemia. Suomi tosin kuuluu päästöjen vähentäjien kärkimaihin.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa tärkeintä on päästä eroon fossiilitaloudesta. Madridin ilmastokokous ei tuottanut tässä mitään tulosta. Toinen avainasia on korvata fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla. Suomi on tässäkin edelläkävijä ja kelpaa malliksi koko maailmalle. Metsäinvestointien kaatuminen ja hakkuiden väheneminen ovat huonoja uutisia paitsi Suomelle, myös ilmastolle.