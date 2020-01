Kauppasodassa alkoi liennytysvaihe

Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kauppasodassa alkoi keskiviikkona liennytysvaihe kun Yhdysvaltojen presidentti Doland Trump ja Kiinan varapääministeri Liu He allekirjoittivat alustavan kauppasopimuksen.

Sopimuksen mukaan Yhdysvallat luopuu osasta kiinalaisille tuotteille määrätyistä tullimaksuista ja lykkää uusien tullimaksujen voimaantuloa. Kiina lupaa ostaa seuraavien kahden vuoden aikana yli 200 miljardilla dollarilla lisää yhdysvaltalaisia tuotteita. Ostoslistalla on muun muassa yhdysvaltalaisia maataloustuotteita 50 miljardilla dollarilla.

Kauppasodan johdosta vaikeuksiin joutuneille yhdysvaltalaisille viljelijöille sopimus on tärkeä. Se myös auttaa Trumpia syksyn presidentinvaaleissa, koska viljelijät ovat merkittävä äänestäjäryhmä etenkin Keskilännessä.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Brysselin toimiston johtaja Pasi Vuorio muistuttaa, että kysymyksessä on välisopu ja myönnytykset ovat vaatimattomia. Vuorion mukaan sopimus on kuitenkin merkittävä, koska ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen kauppasodassa ollaan liennytysvaiheessa. Näkemyserot ovat Vuorion mukaan kuitenkin niin suuret, että varsinaisen sopimukseen on vielä pitkä matka. (Yle 15.1.)

Myönnytysten vastapainoksi sopimukseen on kirjattu rangaistuksia, ellei Kiina noudata tekemiään sitoumuksia.

Vajaa kaksi vuotta kestäneen kauppasodan aikana Yhdysvaltojen asettamat tullit koskivat noin 550 miljardin arvosta kiinalaisia tuotteita. Kiina vastasi korottamalla tulleja 185 miljardin dollarin arvoisille yhdysvaltalaistuotteille.

Sopimukseen pääseminen on ollut vaikeaa, koska pelissä on molempien maiden ja niiden johtajien arvovalta. Presidentti Trump ei halua tehdä huonoa sopimusta, koska edessä ovat presidentinvaalit. Kiinan presidentti Xi Jinping haluaa kasvattaa Kiinan merkitystä maailmassa.

Liennytys on joka tapauksessa myönteinen asia, koska kauppasota on vaikuttanut laajasti maailmankauppaan.

Kiina muun muassa ilmoitti viime elokuussa lopettavansa maataloustuotteiden ostamisen Yhdysvalloista. Osin päätöksen seurauksena ruuan vienti EU:sta Kiinaan on kasvanut reippaasti. Jos Kiina nyt lisää ostoksiaan Yhdysvalloista, herää kysymys, miten se vaikuttaa ruuan vientiin EU:sta Kiinaan?

Jo ennen Kiinalle asetettuja tulleja Yhdysvaltojen asettamat terästullit sekoittivat maailman teräsmarkkinat. Trump lopetti myös EU:n ja Yhdysvaltojen väliset TTIP -vapaakauppaneuvottelut.

Kauppasota on hidastanut maailman talouskasvua ja vähentänyt kysyntää. Tämä näkyy muun muassa selluloosan hinnan romahduksena. Havusellun hinta on halventunut huippuhinnoista noin puoleen.

Kiinan merkitys suomalaisten metsäteollisuustuotteiden viennissä on merkittävä. Sellun viennistä Kiinan osuus on yli kolmannes. Vaikka sellukauppa on sujunut, metsäteollisuuden ongelmana on jo pitkään ollut paperin maailmanlaajuinen kysynnän lasku.

EK:n Vuorion mielestä epävarmuuden väheneminen voi johtaa investointien asteittaiseen elpymiseen. Se auttaisi myös suomalaista teollisuutta. Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki arvioi, että Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota on ratkaiseva tekijä tämän vuoden talouskehityksessä. Hänen mukaansa kansainvälinen kauppa voi piristyä, mikäli Yhdysvallat ja Kiina saavat edes osittaisen kauppasovun aikaan. (US 27.12.)

Maailmantalouden ja erityisesti Suomen tapaan viennistä riippuvaisten maiden kannalta laihakin sopu on tervetullut. Toivottavasti liennytykselle saadaan jatkoa myös Yhdysvaltojen ja EU:n välisissä kauppaneuvotteluissa.

Parin vuoden aikana maailman kauppajärjestelmä on saatu kuitenkin niin pahasti sekaisin, ettei sen korjaaminen tapahdu hetkessä.

