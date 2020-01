Keskusta odottaa uutta suuntaa

Keskusta on kutsunut tiedotusvälineet koolle torstaiksi. Puheenjohtaja Katri Kulmuni esittelee tuolloin puolueen uudistusohjelman. Tarkoitus on kertoa, mikä on "keskustalaisen kansanliikkeen perustarkoitus ja toiminnan ydin", millaisena keskusta näkee itsensä ja Suomen vuonna 2030, mitkä ovat puolueen strategiset tavoitteet ja kuinka ne saavutetaan.

Kulmuni sai syksyllä johdettavakseen vaalitappion järkyttämän puolueen. Uudistusohjelma on tärkeä paitsi keskustalle, myös Kulmunille itselleen. Puolueväki odottaa uutta suuntaa, mutta toistaiseksi Kulmuni on jäänyt johtajana vaisuksi. MT:n gallupin mukaan hän on suosikki jatkamaan tehtävässään (MT 27.1.). Jos suunta ei kirkastu, haastajat ovat lähellä.