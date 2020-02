Maakuntien media keskittyy

Suomalaisen median peruskivet järkkyivät tiistaina, kun Sanoma osti Aamulehden, Satakunnan Kansan ja 13 muuta pienempää alueellista lehteä. Omistusjärjestelyn takana on taloudellisen tehokkuuden lisääminen. Keskittämisen voima on väkevä.

Lehdille vahva kotimainen omistaja voi olla sinänsä hyvä, mutta maakuntien moniääniselle journalismille omistuksen keskittyminen voi olla tuhoisaa. Sisältöjen samankaltaistuminen on vaivannut jo monia ketjuttuneita maakuntalehtiä ja merkittäviä fuusioitakin on tehty. Maakuntalehtien äänen vaimeneminen on moniääniselle journalismille tuhoisaa. Maakunnat tarvitsevat vahvan puolustajan.