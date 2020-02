Maailman onnellisin maa voi huonosti

Suomi on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä vertailuissa. Suomi on muun muassa valittu kaksi kertaa maailman onnellisimmaksi maaksi, viimeksi viime vuonna. YK:n onnellisuusraportissa otetaan huomioon muun muassa teknologian kehitys, konfliktit ja hallitusten ajama politiikkaa. Lisäsi raportissa tarkasteltiin kansalaisten negatiivisia ja positiivisia tuntemuksia.

Vuosi sitten Sveitsin Davosissa Suomi palkittiin myös eniten hyvää maailmassa tekevänä maana. Tämä vertailu perustui 35 indikaattoriin, jotka mittaavat muun muassa sitä, kuormittako maa ihmiskuntaa vai tuottaako se yhteistä hyvää.

Suomen on todettu olevan myös maailman vakain, turvallisin ja puhtain maa. Hallintommekin on maailman parasta peruskoulusta puhumattakaan.

Miksi onnellisin ja monilla mittareilla maailman parhaaksi valitussa maassa ihmiset voivat henkisesti entistä huonommin? Mielenterveysongelmat ovat ohittaneet tuki- ja liikuntaelinsairaudet suurimpana sairauspoissaolojen syynä. (Yle 13.2.)

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntijan Pauliina Mattila-Holapan mukaan mielenterveys on noussut keskeiseksi kansanterveydelliseksi haasteeksi. Kasvussa ovat masennus- ja ahdistushäiriöt sekä työuupumus.

Suomessa masennuslääkkeitä käyttää vuosittain noin 450 000 henkilöä. On erittäin huolestuttavaa, että lasten ja nuorten masennuslääkkeiden käyttö on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Heistä masennuslääkkeitä käyttää noin 14 000.

Viime vuonna 84 000 suomalaista jäi yli yhdeksän päivän sairauslomalle mielenterveyden häiriöiden takia. Lisäystä edelliseen vuoteen on lähes 10 000. Vaikka ongelmat ovat lisääntyneet kaikissa ryhmissä, eniten lisäystä on nuorilla ja naisilla.

Mielenterveysongelmien lisääntyminen näkyy myös armeijassa.

Varusmiespalveluksen keskeyttää vuosittain noin 10–15 prosenttia palvelukseen tulleista. Vaikka nuoret miehet ovat maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Petri Hulkon mukaan nykyään paljon huonommassa fyysisessä kunnossa kuin vuosikymmeniä sitten, fyysinen kunto ei ole suurin ongelma. Mielenterveyteen liittyvät syyt ovat ylivoimaisesti suurin syy palveluksen keskeyttämiselle. (IL 13.2.)

Hulkon mukaan nuorten miesten yleisin ongelma on sosiaalisista tilanteista syntyvä ahdistus. Nuoret ovat tottuneet olemaan yksin kännykkänsä kanssa, joten vaikeuksia tulee, kun joudutaan samaan tupaan ja peseytymistiloihin ison joukon kanssa.

Hulkko muistuttaa, että ahdistukseen liittyvät ongelmat vaivaavat jo kutsuntoihin tulleita miehiä. Osin näistä syistä noin neljännes ikäluokasta vapautetaan armeijapalveluksesta.

Mielenterveysongelmien lisääntyminen on myös vakava yhteiskunnallinen ongelma. Sen lisäksi, että ne aiheuttavat suuret kustannusten, ikäluokkien pienentyessä meillä ei ole varaa menettää työikäisiä ihmisiä työelämän ulkopuolelle.

Syitä siihen, miksi maailman onnellisimmassa maassa mielenterveysongelmat lisääntyvät, on varmasti useita. Niitä ovat muun muassa kasvavat työ- ja suoristuspaineet sekä taloudelliset ongelmat.

Yksi merkittävä syy on yksinäisyys. Yksinäisyys on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti nuorten ja vanhusten keskuudessa. Esimerkiksi 15-vuotiaista 20 prosenttia kokee olevansa usein tai todella usein yksinäinen. Yksinäisyystutkija Niina Jutilan mukaan yksinäisellä on kymmenkertainen riski sairastua masennukseen, ahdistuneisuuteen ja moniin muihin mielenterveyden häiriöihin. (MT 14.2 2019).

Tänään on ystävän päivä. Ystävyyden merkitys on hyvinvoinnillemme niin tärkeä, että sitä pitää vaalia joka päivä.

