Tuottajahinta nousee vihdoin

Isojen lihatalojen vienti Kiinaan tuottaa sellaista tulosta, että myös tuottajat saavat siitä vihdoin osansa. Sekä Atrian että HKScanin mukaan sianlihan kansainvälinen kysyntä on nyt niin hyvää, että sen odotetaan pitävän hinnat suotuisina myös lähivuosina.

Pitkään kannattavuuskurimuksessa sinnitelleille tuottajille lihatalojen optimismi on myönteisin uutinen vuosiin. Tuotteiden ja tuotantoketjun laadun eteen tehty työ tuottaa nyt tulosta. On silti selvää, että sikarutolta suojautuminen on Suomessa nyt vielä aiempaakin tärkeämpää.