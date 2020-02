Kansa kaipaa vahvaa johtajaa – onko perustuslain muutos jäänyt huomaamatta?

Kansa taitaa luulla, että presidentti edelleen hoitelee suvereenisti tasavallan asioita.

Kuuleeko Mäntyniemi? Tämän lehden kyselyn mukaan neljännes kansasta haluaisi, että Te, herra tasavallan presidentti, jatkaisitte tehtävässänne vielä toisen toimikautenne jälkeenkin.

Yli puolet – ja myös Te itse – on sitä mieltä, että perustuslain säätämät kaksi kautta riittävät. Jätämme tämän mielipiteen kuitenkin huomiotta, koska se sopii huonosti tämän kirjoituksen otsikkoon.

Muistaaksemme jossakin haastattelussa jopa toivoitte, että presidentin toimikauden kestoa lyhennettäisiin, ehkäpä viiteen tai jopa neljään vuoteen. Voi hyvänen aika!

Minkä takia Te, herra tasavallan presidentti, pyritte rajoittamaan korkeasti arvostettuja toimikausianne, vaikka kansalaiset (kts. otsikko) haluaisivat Teidän jatkavan maailman tappiin?

Itse olen käynyt kouluni – siis kaikki kouluni – aikana, jolloin istuvan presidentin nimeä ei tarvinnut kokeita tai tietokilpailija varten koskaan vaihtaa. Urho Kekkonen kelpasi vastaukseksi Kuusamon kansakoulun ekaluokalta Sanomain toimittajakoulun loppukokeeseen asti. Se tuntui turvalliselta ja aivoja rasittamattomalta käytännöltä.

Nyt kun paljon puhutaan koululaisten henkisestä kuormituksesta, pysyvän presidentin käytäntöön siirtyminen saattaisi sitä omalta osaltaan helpottaa.

Jotenkin silti tuntuu oudolta tämä kansan (kts. otsikko) kaipuu pysyväisluonteisen presidentin perään. Eihän siitä ole hirvittävän kauan, kun perustuslakiuudistuksen yhteydessä presidentiltä vietiin lähes kaikki valtaoikeudelliset raateluhampaat.

Hän ei voi hajottaa eduskuntaa, valita pääministeriä eikä edes omin päin päättää rauhantahtoisesta ja ystävällismielisestä ulkopolitiikasta kaikkiin ilmansuuntiin – aivan erityisesti itään.

Onkohan tämä perustuslain muutos jäänyt kansalta (kts. otsikko) huomaamatta? Onkohan vallalla käsitys, että presidentti edelleen hoitelee suvereenisti tasavallan asioita, lähettelee myllykirjeitä ja simpauttaa kelvottomia ministereitä ja likvidoi ilmastonmuutoksen?

Totta on, että Te, herra tasavallan presidentti, olette kohtuullisessa määrin täyttänyt sitä valtaoikeudellista tyhjiötä, joka keskenään kinastelevilta poliitikoilta on jäänyt. On syntynyt vaikutelma, että Teillä on enemmän valtaa kuin Teillä oikeastaan onkaan.

Kansa (kts. otsikko) näyttää edelleenkin haluavan, että tasavallassa on määrätietoinen ja aikaansaapa isäntä – tai emäntä, koska sellainen on esimerkiksi Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Saksassakin. Historiasta löytyy lisää vahvoja johtajia – myös Suomen historiasta.

Silloin olivat asiat hyvin – junatkin pysyivät aikataulussa.

Kirjoittaja on politiikan toimittaja.

