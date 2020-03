Haluavatko suomalaiset, että maata pyöritetään kuin Jynkän Betonia?

Suomessa näyttää nousseen ongelmaksi, että ministereillä on liikaa apuvoimaa. Erityisavustajia on noin 70 ja poliittisia valtiosihteereitä 15.

Rahaa avustajaporukan kustannuksiin uppoaa kymmenisen miljoonaa euroa vuodessa. Yhdellä kunnon Eurojackpotilla kuittaisi koko vaalikauden politrukkikustannukset, mutta koska hallituksessa ei ole pelimiehiä, eurot kaivetaan veronmaksajien kukkarosta.

Arvostelijoiden mielestä tämä on liikaa. Mutta onko se edes paljon? Valtion budjetti on yli 50 miljardia euroa. Siihen verrattuna 10 miljoonaa on pikkuraha, varsinkin, jos se parantaa ministerien mahdollisuuksia hoitaa työnsä kunnolla ja tehokkaasti.

Normitöiden lisäksi akuutti pakolaistilanne, korona ja sakkaava talous takaavat, että puuhaa piisaa.

Ruotsissa avustajakuntaa on tuplasti, samoin valtiosihteereitä.

Yhdysvalloissa yhdellä senaattorilla on viitisenkymmentä avustajaa ja työnkuva muistuttaa jo enemmän virastopäällikköä kuin poliitikkoa.

Montakohan avustajaa mahtaa Saksan liittokanslerilla Angela Merkelillä olla? Kun Sanna Marinin (sd.) avustajat mahtuvat tilavaan perheautoon, Vladimir Putinin porukalle tarvittaisiin kai panssarijuna Lokakuun rautateiltä.

Jostakin syystä muualla ajatellaan, että ei ole kansalaisilta pois, jos maan asioista päättävillä henkilöillä on käytettävissään riittävästi avustavaa porukkaa tehtävistä suoriutumiseen.

Meillä halutaan, että hallitusta pyöritettäisiin kuin Jynkän Betonia. Kun rengaskasa kaatuu päälle, viimeisenä huutona kuullaan: Ei tartte auttaa!

Kovinta meteliä hallituksen avustajakaartista on pitänyt oppositio. Tietysti! Kun persut olivat edellisessä hallituksessa, politrukin homma kelpasi niin monelle, että osaa piti kuljetella taksin takakontissa.

Juha Sipilä (kesk.) teki ennen 2015 vaaleja tyhmän lupauksen, että ministerien ja avustajien määrää vähennettäisiin. Realiteetit tulivat kuitenkin vastaan. Sekä ministerisalkkuja että avustajia piti myöhemmin lisätä. Pitäisikö ottaa opiksi?

Politrukkikaartin kasvattamista on eniten kauhistellut työ- ja elinkeinoministeriön ex-kansliapäällikkö, hänen hirmuisuutensa Erkki Virtanen. On selvää, että vahvatahtoista, korkeaa virkamiestä harmittaa, kun aina vaalien jälkeen ministeriöön pölähtää uudet avustajat selviä pasmoja sotkemaan.

Virtaselle ja muille vanhan liiton virkamiehille riittäisi, kun uusi ministeri opetetaan syömään kädestä. Politrukkien hätistely vie jo liikaa kallista virka-aikaa.

Kansliapäällikön norsunluutornissa helposti unohtuu, että demokratiassa vaalit merkitsevät muutosta.

Kirjoittaja on politiikan toimittaja.

