Kun kansalaiset kömpivät perunakellarista, ponnahtaa oppositiokin kuin vieteriukko

Onko surkeampaa ilmestystä kuin oppositiojohtaja kansakuntaa yhdistävän kriisin aikana?

Siinä hän seisoo tekotomerana mikrofonin edessä ja on vaatimuksineen aina pari kierrosta jäljessä.

Kun lähes kaikki relevantti tieto ja määräysvalta on koottu poikkeuslaeilla hallitukselle, oppositio putoaa nopeasti kuin eno veneestä ja huhuilee takarivistä lähinnä vain muistuttaakseen olemassaolostaan.

Asetelma näkyi Alma-median tuoreimmassa gallupissa, jossa päähallituspuolue Sdp jo suhahti pääoppositiopuolue Perussuomalaisten ohitse.

Kansa on nyt ajanut vankkurit ympyrään johtajiensa tueksi. Se on ymmärrettävää ja varmasti myös oikein. Johonkin täytyy uskoa ja luottaa. Jonkun ohjeita, määräyksiä ja kehotuksia halutaan noudattaa – ainakin jonkin aikaa.

Tilanne on sama joka puolella. Meidän mielestä Ruotsi on ottanut sallivammalla koronalinjallaan hirvittäviä riskejä, mutta mielipidemittausten mukaan kansan enemmistö on sielläkin hallituksen takana.

Jopa koko liberaalin maailman pelleksi nostama Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saa korkeimmat tukilukemat sitten virkakautensa alun – eikä hän käytä edes hengityssuojainta!

Tästä kaikesta ei pidä tehdä johtopäätöstä, että oppositio joutaisi kriisin ajaksi lakkauttaa, saati eristää turvasäilöön. Historiasta tiedämme, että oppositio toimii ja otetaan päätöksiä tehdessä myös huomioon. Ei tarvitse kuin perehtyä talvisodan – no, tulipahan sekin nyt mainittua – aikaisiin hallituksen ja eduskunnan pöytäkirjoihin.

Vaikka kansakunnan pitää näyttää yhtenäiseltä, kulisseissa käy aikamoinen sutina. Tästä saatiin pieni pilkahdus Suomessakin, kun julkisuudessa puitiin presidentin ja hallituksen välistä vääntöä koronanyrkin perustamisesta. Joskus lopullinen totuus siitäkin selviää.

Kun koronan pahin vaihe joskus on sivuutettu ja kansalaiset kömpivät perunakellarista, oppositiokin ponnahtaa kuin vieteriukko laatikostaan. Kun talous on sakannut pahanpäiväisesti, työttömien määrä ampaisee ylöspäin nopeammin kuin koronatartunnat koskaan ja lukemattomat muut ongelmat ravistelevat maata, alkaa myös hurja poliittinen taistelu – ja tietysti myös syyllisten etsintä.

Kaikenlaista helppoheikkiä nousee tarjoamaan yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin pulmiin. Mutta totuus on yksinkertainen vain yksinkertaisille. Jos demokratia on vahva, se kestää myös koronan jälkihoidon.

Kriisin aikana kansan arvostusta nauttineet johtajat osoittavat vahvuutensa, jos ihan itse ymmärtävät, missä vaiheessa vahvaa johtajaa ei enää tarvita.

Kirjoittaja on politiikan toimittaja.