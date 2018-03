Mikä odottaa itärajan takana?­­

Venäjän viikonvaihteen vaali­humussa oli suomalaisittain katsoen sen verran huvittavia piirteitä, että on pakko aloittaa anekdootilla.

Kesällä 2013, ensimmäisten Kultarannan keskustelujen päätteeksi, kirjailija Jari Tervolta kysyttiin mielipidettä Suomen Nato-jäsenyydestä.

”Minä luotan Venäjään!” Tervo pamautti. Hän teki selväksi, että jos presidentti Vladimir Putin jatkaa valitsemallaan tiellä, Suomen kansa kyllä ymmärtää, mitä kello on lyönyt ja hankkiutuu tuota pikaa Naton siipien suojaan.

Sen jälkeen Venäjä on liittänyt Krimin itseensä, aloittanut sodan Ukrainassa ja käynyt vuosia sotaa Syyriassa. Silti Tervon ennustus ei ole käynyt toteen. Perinteinen suomettarelainen varovaisuus on osoittautunut suoraviivaista turvallisuuspoliittista järkeilyä väkevämmäksi.

Kun kukaan ei voi varmasti tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, vastauksia on pyrittävä etsimään menneisyyden avulla. Niin myös Venäjän ja Putinin tapauksessa.

Suomessa on vuosikaudet uskoteltu, että Venäjä lähti aggressioiden tielle, koska länsi kohteli sitä välinpitämättömästi, jopa nöyryytti sitä.

Sinä aikana, jolloin väitetty nöyryytys tapahtui, Venäjä kutsuttiin Natoon vain sitä varten perustetun neuvoston myötä, siitä tuli Naton ja EU:n strateginen kumppani, se hyväksyttiin jäseneksi johtavien teollisuusmaiden kerhoon, Euroopan neuvostoon ja maailman kauppajärjestöön.

Muita edullisemman asemansa Venäjä kuitenkin menetti, kun se alkoi liittää naapuri­maiden alueita itseensä.

Tätä taustaa vasten on selvä, että kun Venäjän johto puhuu suurvalta-aseman palauttamisesta ja vahvistamisesta, sillä on mielessä muut asiat kuin mitä me kuvittelemme.

Venäjä ei pyri palauttamaan asemaansa sellaisena suur­valtana, joka yleistä arvon­antoa nauttien pyrkii kantamaan vastuunsa maailman­rauhasta yhdessä muiden kanssa ja kansain­välisten järjestöjen kautta.

Ulkopolitiikassa sitä kiinnostaa vain etupiirin luominen ja vaikutusvallan lisääminen yksittäisissä avainvaltioissa. EU:n, Naton ja Yhdysvallat se on määritellyt vihollisikseen.

Sisäpolitiikassa Putinin tärkein ”vaalilupaus” liittyi talouteen. Hän lupasi nostaa maansa bruttokansantuotteen kuudessa vuodessa 50 prosentilla, mikä merkitsisi 5–6 prosentin vuotuista kasvuvauhtia.

Useimpien talousasiantuntijoiden mielestä lupaus ei voi mitenkään toteutua. Silti se oli erittäin hieno lupaus, koska mahdollisen epäonnistumisen varalta syyllinen on jo tiedossa. Eli kuten Etelä-Venäjällä haastateltu naisäänestäjä asian totesi: ”Jos jokin menee Venäjällä huonosti, se johtuu ulkomaailman negatiivisista asenteista meitä kohtaan.”

Putin ja hänen lähipiirinsä pyrkivät pysymään vallassa niin pitkään kuin suinkin – ja vaurastumaan itse siinä ohessa. Edellyttääkö tavoitteen toteutuminen sitten uusia aseellisia selkkauksia, kotimaassa tai ulkomailla toimeenpantavia salamurhia tai taloudellista eristäytymistä, sitä emme voi tietää.

Kaikkeen on varauduttava.