Pyhien oksien sunnuntai

”Virvon varvon tuoreeks, terveeks, tulevaks vuodeks.” Jotain tämäntyyppistä saatamme ensi sunnuntaina kuulla pienten virpojien suusta, kun vietämme palmusunnuntaita.

Palmusunnuntai on iloinen juhla muuten niin raskaan pääsiäisviikon alussa. Hiljainen viikko johdattaa meidät Jeesuksen kärsimyksiin, siihen kuinka kansa, niin ystävät kuin vieraatkin, kääntyvät häntä vastaan ja hänet tuomitaan ristille kuolemaan.

Palmusunnuntaina emme katso sinne asti, vaan vietämme iloista juhlaa, joka muistuttaa siitä, kuinka Jeesus ratsasti aasinvarsalla Jerusalemiin. Hänet otettiin vastaan iloiten, kuninkaana tervehtien.

Ihmiset olivat innolla odottaneet tuota päivää ja he levittivät palmunoksia ja vaatteita tielle. Hänen perässään he lauloivat Hoosianna Daavidin poika.

Hoosianna voidaan suomentaa sanoilla ”auta, pelasta”. Kansa tervehti Jeesusta siis auttajana ja pelastajana. Niin moni oli saanut häneltä avun. Niin moni oli kohdannut sellaista hyväksyntää, jota ei ollut uskaltanut edes odottaa. Jeesuksessa Jumalan rakkaus kosketti kaikkia, niitäkin, joita muut halveksivat ja karttoivat.

Tästä kaikesta muistuttaa myös suomalainen virpomisperinne. Pyhät oksat ovat kuuluneet katolisiin pääsiäiskulkueisiin jo 500-luvulla. Kun täällä meillä ei kasva palmuja, on palmunoksat korvattu pajunoksilla, ensimmäisillä kevääseen heräävillä kasveilla. Kolmihaarainen oksa on muistuttanut Isästä, Pojasta ja Pyhästä hengestä.

Virpomisen tarkoituksena on toivottaa siunausta ja kaikkea hyvää läheisille ihmisille. Pajunoksissa itsessään on vanhastaan ajateltu olevan taika­voimia, jotka tuovat terveyttä ja karkottavat pahaa. Oksia on lisäksi siunattu jumalanpalveluksen yhteydessä, myös meillä luterilaisessa kirkossa lisääntyvissä määrin.

Perinteen mukaan saatu oksa olisi hyvä säilyttää näkyvällä paikalla, ja sen voimaa voi hyödyntää esimerkiksi karjan uloslaskussa keväällä. Kauniisti koristelu pajunoksa tuo iloa monia viikkoja ja yhdistää nykypäivän lapset 2 000 vuotta sitten tapahtuneeseen historiaan.

"Virvon varvon vitsasella, / kosken kevätpajusella, / terveyttä toivottelen, / siunausta siivittelen."