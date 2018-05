Uskalla päättää!

Mieti, kuinka monta päätöstä teet päivän aikana.

Nousetko vuoteesta heti kellon soidessa vai torkutatko? Syötkö terveellisen aamiaisen? Hengitätkö syvään ja tyynesti? Hymyiletkö kohtaamillesi ihmisille? Entä itsellesi? Mitä valitset – ja jätät valitsematta?

Päivämme ovat täynnä valintoja. Jos päätökset osuvat oikeaan, hienoa. Jos taas eivät, tärkeintä on ottaa opiksi. Ainakaan et jämähdä. Kuten Thomas Alva Edison totesi: "en ole epäonnistunut. Olen vain löytänyt 10 000 tapaa, jotka eivät toimi."

Oppiessasi olet edistynyt, epäonnistuneen päätöksen ansiosta. Päätöstemme lopputulema vie meitä joka tapauksessa eteenpäin, olivat ne sitten hitti tai huti.

Tekemättä jätetyt päätökset ovat oma lukunsa. Kaikkein epäonnistunein valinta on välttää tekemästä päätöksiä joko tietoisesti tai tiedostamatta. Mikään ei etene.

Maailma ympärillämme kasvaa ja kehittyy koko ajan. Jos sisäinen maailmamme ei kehity, me jäämme jälkeen. Jämähtäminen on vaarallisinta.

Kaikki tarvitsemamme tieto ja osaaminen on muutaman klikkauksen ja Google-haun päässä. Jos koet, ettet voi tehdä päätöstä, huijaat itseäsi. Petät elämäsi, joka on arvokkainta, mitä sinulle on annettu. Vastuullasi on kehittää itseäsi, toimintaasi, elämääsi – itsesi ja muiden hyväksi.

Aloita jo nyt. Lakkaa välttelemästä ja turvautumasta sijaistoimintoihin. Tee päätös.

Vaikka päätös olisi huono, se on parempi kuin olla seisova, hitaasti pilaantuva lätäkön vesi. Elämään kuuluu virtaus ja eteenpäin meneminen. Uskalla tehdä päätöksiä.