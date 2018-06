Reikä sydämessä

Muutama kuukausi sitten rutiinilääkärikäynnillä minulla huomattiin voimakas sivuääni sydämessä. Jatkotutkimukset kertoivat, että kammioiden välissä oli iso reikä, joka päästi verta kulkemaan ihan väärään suuntaan kuin on hyväksi, ja tämä aiheutti sydämen toimintaan vakavia ongelmia.

Tämän pelottavan uutisen myötä aloin ajattelemaan kuolemaani. Vaikka työssäni kohtaan kuolemaa ja menettämisen surua lähes päivittäin, oman kuolevaisuuden käsitteleminen olikin ihan eri asia.

Vahva uskoni Jumalaan ja Taivaalliseen kotiin toki helpotti. En koe kuolemanpelkoa mutta tunnen surua siitä, mitä kaikkea jäisi kokematta, jos nyt kuolisin. Ja surua läheisteni puolesta.

Olen niin monesti todistanut, kuinka omaisilla on vaikea käsitellä läheisen kuolemaa ja kuinka vaikeaa on vaikka päättää hautajaisjärjestelyistä. Kuinka tuskaista on miettiä, että mitähän se vainaja olisi toivonut hänen viimeisessä juhlassaan tapahtuvan.

En halunnut omien läheisteni joutuvan käymään tätä läpi, joten päätin kirjoittaa testamentin.

Omaisuutta minulla ei ole jaettavaksi, joten testamentin teko oli sen suhteen helppoa. Mutta itse hautajaiset: niihin minulla oli paljonkin sanottavaa.

Kirjasin ylös minulle mieluisat virret ja urkukappaleet ja sen, että haluaisin villasukat jalkoihini, sillä käytän niitä kesät talvet muutenkin. Lempiruokaani pinaattilettuja muistotilaisuuteen tarjolle ja jälkiruuaksi juustokakkua. Ja ehdottomasti kuohuviiniä alkumaljaksi!

Eli asioita, joita olin rakastanut eläessäni! Musiikkia, hyvää ruokaa ja juomaa ja lämmintä tunnetta. Kirjoitin ylös myös viestejä ystävilleni ja perheelleni. Viimeisiä rakkauden täyteisiä sanoja, kuinka tärkeitä he olivat minulle.

Luvassa olisi niin hienot juhlat, että aivan harmitti, että en itse olisi niitä kokemassa.

Noh, muutama viikko myöhemmin sairaalassa sydänvikani saatiin korjattua ja elävien kirjoissa yhä ollaan, eläväisempänä kuin ehkä koskaan.

Ja suunnitelmissa on järjestää nuo hienot juhlat nyt, sanoa rakkailleni itse ne kauniit sanat, päästä itse nauttimaan niistä ruuista ja juomista ja lämpimästä tunnelmasta elämäni tärkeimpien ihmisten seurassa. Elämä on juhlan arvoista.

Sinunkin elämäsi.