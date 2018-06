Poliittisen juhlan tuntua ilmassa

Elämme mielenkiintoista aikaa. Vaalit lähestyvät ja kannanotot alkavat olla sen mukaisia. Toisin vaaleihin on vielä liki vuosi, mutta aikainen lintu madon napaa, vai miten se menikään.

”Kannatamme metsäomistajan valinnan vapauden kasvattamista omien metsien käsittelyssä”. Ei, kyseessä ei ole MTK:n kannanotto luonnonsuojelujärjestöjen kansalaisaloitteeseen #avohakkuuthistoriaan, vaan Luonnonsuojeluliiton kannanotto metsälain uudistamiseen seitsemän vuoden takaa.

Mielenkiintoista, että valinnanvapaus on muutamassa vuodessa kääntymässä pakoksi. Ilmeisesti tarkoitus pyhittää keinot?

Miten tämä liittyy vaaleihin? Siten, että aloite on tarkoitus jättää vasta seuraavalle eduskunnalle. Näyttävä ja pitkä kampanja!

Paperiliiton mukaan suunnitellut sellutehdas- ja biolaitoshankkeet aiheuttavat metsäteollisuuden työpaikoilla huolta siitä, miten toteutuvat hankkeet vaikuttavat puun hintaan.

Terävä havainto, että kasvava kysyntä vaikuttaa markkinoilla hintaan. Näin markkinat toimivat, oli kyseessä, mikä tahansa raaka-aine, tuote tai palvelu.

Puun osalta on syytäkin vaikuttaa. Kuitupuun reaalinen hinta on laskenut vuosituhannen vaihteesta useita kymmeniä prosentteja. Kuusikuidun hinta on liki puoliintunut. Kuusitukki on ainoa puutavaralaji, jonka reaalihinta on aavistuksen noussut.

Retoriikka paperimiehillä on kuin suoraan historiasta! Mitenkähän lienee keskimääräisen palkkakehityksen laita?

Vihreiden mukaan hallitus on lisännyt hakkuita ympäristöstä ja ilmastopolitiikasta välittämättä. Hallitus lisännyt hakkuita?

Heidän mukaansa oman edun tavoittelu on ohittanut ylikansalliset ilmastokysymykset. Lienee jäänyt huomaamatta, että Suomen ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoisemmat kuin esimerkiksi EU:n eikä toteutuskaan häpeä. Talouden vahvasta kasvusta huolimatta vähensimme viime vuonna eniten CO2-päästöjämme koko Euroopassa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on julkisuudessa väläytellyt, että veropohjaa on laajennettava ja metsälahjat rikkaille on lopetettava. Metsälahja tarkoittanee metsälahjavähennystä, joka tarkoituksena on kannustaa metsänomistajia sukupolvenvaihdoksiin.

Keskiverto metsäomistajan tulot ovat pienemmät kuin suomalaisilla keskimäärin. Suurin metsänomistajaryhmä ovat eläkeläiset. Toiseksi suurin ryhmä on palkansaajat. Kaukana näiden takana tulevat maanviljelijät. Se niistä rikkaista ja lahjoista!

Myönteisiä kannanottoja ja vaaliteemoja tärkeimpään talouden tukijalkaamme metsäbiotalouteen odotellen.