Uimahallimummojen lempeän katseen alla

Kaikista maailman paikoista uimahallin suihkutiloissa ihminen on ehkä alastomampi kuin missään muualla, eikä ainoastaan fyysisesti vaan myös henkisesti. Yhtä alasti ollaan korkeintaan synnytyssalissa.

Näinä raakojen ulkonäköpaineiden aikana on yllättävää, kuinka positiivinen tunnelma uimahallin pukuhuoneissa vallitsee. Erikokoiset ja -malliset naiset seisovat siellä vieri vieressä ryppyineen, kiloineen, selluliitteineen ja arpineen.

Kukaan ei syynää kenenkään kehoa arvostelevasti, vaan jokainen saa olla juuri sellainen kuin on. Toisia ei katsota sillä silmällä, että miten tuollakin vatsamakkarat roikkuvat. Kenenkään ei tarvitse piilotella mitään.

Ehkä positiivinen tunnelma on uimahallin kantismummojen ansiota. He ovat vanhentuneet luonnollisella tavalla, heistä näkee miltä ihminen näyttää ilman botoxia tai photoshoppia. He eivät ujostele kehojaan, jotka varmasti ovat kokeneet paljon.

Uimahallimummot eivät häpeile harvenevaa tukkaansa, klenkkaavaa jalkaansa tai jenkkakahvojaan. Kainostelu ei kuulu heidän tapoihinsa. He eivät myöskään kommentoi toisten ulkonäköä, vaikka saattavat ojentaa uimapuku päällä saunaan pyrkivää. Jollain käsittämättömällä tavalla arvostelemattomuuden periaate on tarttunut nuorempiinkin uimahallikävijöihin.

Parasta on, että seassa pyörii pieniä poikia ja tyttöjä, joiden on hyvä nähdä kuinka erilaisia me kaikki olemme – nuoret ja vanhat. He saavat käsityksen siitä, miten erimuotoisia naisia maailmasta löytyy. Sen lisäksi uintimummojen lempeän katseen alla he voivat kokea olevansa ihania juuri omina itsenään.