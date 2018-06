Aika investoida

Onneksi se aika näyttää jääneen taakse, jolloin poistot ylittivät investoinnit Suomessa.

Ylikapasiteetti purkautui vähitellen vuosikymmenen kestäneen suhdannekuopan aikana. Koneistot kuluivat, laakerit väsyivät ja seinät tulivat vastaan. Kansainvälinen kysyntä veti viimein yritykset työntekijöineen kelkkaansa.

Ei Suomen investointiaste vieläkään ole korkea. Investointien osuus bruttokansantuotteesta on noin 22,5 prosenttia, kun se naapuri-Ruotsissa on lähes 25 prosenttia.

PTT arvioi kevään ennusteessaan investointitahdin väliaikaisesti hiipuvan, koska suuria investointiprojekteja on päättynyt ja viime vuoden investointien taso oli poikkeuksellisen korkea.

Mitä Suomessa sitten viime vuonna saatiin valmiiksi ja vetoapua kansantalouteen. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas eli kunnon sellukattila aloitti tuotantonsa. Espoolaiset saivat Länsimetronsa ja Finavia Helsinki-Vantaan uuden terminaalin kasvaville lentomatkustajavirroille.

Rakentamisen investoinnit ovat olleet työllisyyden parantumisessa avaintekijä. Aktia arveli toukokuun lopun suhdannekatsauksessaan rakentamisen kovimman suhdanteen olevan mahdollisesti jo ohitse. Valmista on raksalla tullutkin, myönnetyissä rakennusluvissa näkyy jo pudotus.

Kemianteollisuus oli yksi harvoista toimialoista, jotka jatkoivat investoimista vuoden 2008 finanssikriisistä alkaneen taantuman läpi. Euroopan kemianteollisuutta huolettaa silti markkinoiden ja sitä kautta tuotannon vähittäinen siirtyminen Aasiaan.

Energiateollisuus on osin vetänyt henkeä, kun sähkön hinta on matanut alle 30 eurossa megawattitunnilta. Suomen taloushistorian suurin yksittäinen tuotantoinvestointi, Teollisuuden Voiman Olkiluodon kolmas ydinvoimalayksikkö, on lataamista vaille valmis.

Säävarmaa sähköverkkoa rakentavat verkkoyhtiöt, kustannukset 3–4 miljardia euroa. Verkkomaksujen korotuksilla on monopolillakin rajansa, jota muun muassa verkkoyhtiö Caruna on koetellut.

Talouselämä-lehden mukaan useat sähköverkkoyhtiöt ovat hakeneet ja saaneetkin jatkoaikaa miljoonainvestointeihinsa. Siirtohintojen korotukset ovat ylittäneet kuluttajien sietokyvyn.

Investointien osalta varmaa on muuten tässä sekin, että tänään ollaan lähempänä Olkiluoto 3 -ydinvoimalan valmistumista kuin koskaan aiemmin.

Simonkadun pääekonomisti tarkastelee talouden käänteitä Maaseudun Tulevaisuuden Viikonvaihde-sivuilla joka toinen viikko. Kirjoittaja on Maaseudun Tulevaisuuden taloustoimittaja ja koulutukseltaan ekonomisti.