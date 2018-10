Presidentti Niinistön latvaräjähdys

Kylläpä munasi presidentti Sauli Niinistö itsensä Turun kirjamessuilla!

Mäntyniemen herra oli sopimattomasti ärtynyt, kun hän osallistui keskusteluun kolmen hänestä kirjan tehneen tietokirjailijan kanssa.

Aivan perustellusti on Aamulehden toimittaja Lauri Nurmi jälkeenpäin kummastellut, miten huonosti Niinistö on valmis käymään selälleen potkittavaksi, vaikka demokratiassa se on vallanpitäjien velvollisuus.

Niinistö nalkutti varsinkin Nurmelle, että tämän ja Matti Mörttisen kirjassa on niin paljon virheitä, ettei keskusteluaika riittäisi niiden ruotimiseen. Hyvin kuitenkin päästiin alkuun.

Nurmen ja Mörttisen kirjan mukaan presidentti puuttui valtaoikeuksiensa vastaisesti sisäpolitiikkaan tavatessaan työmarkkinaosapuolia ja hallituksen johtoa, kun kiky-sopimusta väännettiin.

Paikalla olleilta ei tällaista tulkintaa tunnu löytyvän, mutta käskytyksestä selvästi oli kyse, koska presidentti oli tilaisuudessa suunsa avannut.

Nyt kun työmarkkinoilla ollaan siirtymässä asemasotavaiheesta katutaisteluvaiheeseen, presidentti toivottavasti muistaa pysyä Mäntyniemen lastenkamarissa vahtimassa, ettei Lennu sotke Aaron pyykkejä.

Toinen Nurmen ja Mörttisen kirjan paljastus oli, että presidentti talutti Fortumin pojat korvasta Rosatomin kumppaniksi Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen. Sitäkään eivät osapuolet muista, mutta pakkohan se on uskoa, kun lähdesuojan turvin operoivat journalistit ovat asian selvittäneet. Toimittajan huoneentaulussahan lukee, että lähteitään ei pidä paljastaa – eikä niitä aina tarvitse edes olla. Jos työhypoteesi on ristiriidassa todellisuuden kanssa, sitä pahempi todellisuudelle.

Ensin näytti epävarmalta, pääseekö Nurmi lainkaan mukaan kirjamessujen keskusteluun. Tämä oli hänestä demokratian kannalta arveluttavaa.

Kun keskustelu oli käyty, Nurmesta oli demokratian kannalta arveluttavaa, että presidentti ei selvästikään pysty käymään coolisti keskustelua sellaisten tahojen kanssa, jotka esittävät hänestä kriittisiä arvioita.

Niinistön elkeet voisi ohittaa olankohautuksella, elleivät ne herättäisi kiusallista huomiota ulkomaillakin.

Venäjällä asti on ihmetelty, millainen presidentti Suomessa oikein on. Äijä istuu kaikessa rauhassa portailla rahvaan seassa, eikä änkeä eturiviin, kun vaimo keskustelee estradilla. Kaljallakin se käy muina miehinä lähipubissa ja koukkaa kotimatkalla pojalleen uudet vaipat marketista. Kuuluukohan sekään presidentin valtaoikeuksiin?