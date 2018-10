Miljoona virkaa: Pitäisimättömyyden auvoinen rauha

Pitäisi ehtiä ja tehdä. Tarvitsisi hoitaa. Ja lopulta unohtaa soittaa tai laittaa viestiä tai täyttää paperit.

Työt ja metatyöt saavat aivot surraamaan kiireisinä. Multitaskaus ei onnistu, kun palloja on ilmassa liian monta samaan aikaan. Tehtävästä toiseen hyppiminen ja jatkuvat keskeytykset kuormittavat mieltä, kehoa ja ihmissuhteita.

Neljä bisnestä, kolme lasta, kaksi taloa ja yksi minä. Tämä litania saa monen haukkomaan henkeään järkyttyneenä. Sulla on varmaan kamala kiire aina? Kalenteri täynnä? Oli ennen, joo.

Kunnes päätin, etten enää tunne kiirettä.

Teen kerrallaan yhden asian niin hyvin kuin pystyn. Riittävän hyvin. Loppuun asti. Tarvittaessa palastelen isomman homman pienemmiksi, kerralla hoidettaviksi palasiksi. Ja lopulta sekin on hoidettu.

Jotkut asiat siirtyvät myöhempään ajankohtaan, toiset asiat jäävät kokonaan tekemättä. Mutta ne itselle ja läheisille tärkeimmät asiat tulevat hoidetuksi. Ajallaan ja kunnolla. Ilman kiireen tuntua. Tehokkaasti, kun en yritä tehdä tuhatta muuta asiaa samanaikaisesti.

Pitäisi ei enää kuulu sanavarastooni. Joko teen tai en tee. Ei enää kiirettä. Ei huonoa omatuntoa tekemättömistä asioista. Ja usko tai älä, saan tehtyä paljon enemmän kuin aiemmin yrittäessäni hoitaa kaikkea mahdollista samaan aikaan.

Suosittelen sinullekin lämpimästi pitäisimättömyyttä. Aloita tarvittaessa pienin askelin. Jokin asia tai alue, jossa et enää pitäisittele. Teet tai et tee. Jos teet, tee loppuun asti ja riittävän hyvin. Pitäisimättömyyden rauha on auvoinen.