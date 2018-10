Taloustutka: Maataloudesta voi kertoa myös positiivista

Maatalouden yrittäjätulosta on hävinnyt tämän vuosikymmenen aikana vuositasolla miljardi euroa. Se on paljon rahaa. Kehityksen sisään mahtuu kuitenkin monenlaisia tarinoita, eivätkä ne ole pelkästään surullisia.

Maataloussektorin kannattavuus on tällä hetkellä heikko. Valitettavan harvoin mitään muuta viestiä maataloudesta on kerrottukaan. Maatalouden kannattavuus oli yleisesti heikko myös esimerkiksi vuonna 2010, jolloin maatalouden yrittäjätulo oli runsaat 1,3 miljardia euroa. Eli melkein sen miljardin enemmän kuin tämän vuoden ennustettu. Tässä valossa on hankala välttää tuttua tarinaa suden huutamisesta.

Maataloutta harjoittavissa tiloissa on isoja eroa, samaten erilaisten tilojen kannattavuudessa. Osa tuottajista pärjää kaikissa markkinaolosuhteissa, osa ei koskaan. Maatalouden uutisoinnissa olisi korkea aika kertoa enemmän menestymisestä ja menestyjistä.

Tilojen väliset erot korostuivat tänä kesänä, kun kuivuus kuritti toisia ja toisia ei. Hintojen nousu on iloinen asia niille, joilla on myytävää ja ikävä asia niille, joilla ei ole tai joiden rehukustannukset kasvavat.

Hintojen nousu ja siitä seuraava kasvinviljelyn kokonaistuottojen kasvu on positiivinen uutinen. Uutisen positiivisuutta ei poista se, että samalla kotieläintuotannon kokonaiskustannukset kasvavat tai se, että kokonaistasolla maatalouden yrittäjätulo laskee.

Kuivan kesän aikana kannettiin huolta säilörehun riittävyydestä ja viljan kokonaissadosta. Säilörehusato ei ennusteiden perusteella näyttänyt riittävän eikä viljasadostakaan ollut juuri mihinkään. Korjuukauden jälkeen on kerrottu, että säilörehu riittää vain vaivoin eikä viljaa riitä vientiin.

Positiivinen viestintä kertoisi saman asian korostaen sitä, että pahimmat pelot eivät toteutuneet. Säilörehun arvioidaan sittenkin riittävän ja viljan kokonaissato oli selvästi pessimistisimpiä arvioita parempi. Lisäksi korjattu vilja on laadultaan hyvää.

Maataloudesta voi kertoa myös hyviä uutisia. Olisi hienoa, jos vuonna 2010 olisi osattu iloita yli miljardia euroa korkeammasta yrittäjätulosta. Samaan tapaan nyt pitäisi kertoa myös niitä tarinoita, joissa heikoista olosuhteista huolimatta on pärjätty hienosti.