Pekan pyssystä: Vihreiden sininen vaalitaktiikka

Puolue on puheenjohtajansa makuinen, hajuinen ja näköinen.

Enimmäkseen hömppäjournalismin ja somen tirkistysreiästä politiikkaa seuraava äänestäjä tekee valintansa puolue­johtajasta rakennetun imagon perusteella. Tunne painaa enemmän kuin laaja perehtyneisyys puolueen poliittiseen jalanjälkeen.

Vihreiden Pekka Haavisto sulatti äänestäjien sydämen jo vuoden 1987 vaaleissa. Yhden lutusen tv-esiintymisen perusteella hahtuvaviikisinen nuori älykkö lennähti eduskuntaan vaalipäivän äänivyöryllä.

Ville Niinistö marssi ulos vihreiden tämänkertaisesta puheenjohtajakisasta tokaisemalla, ettei samaan virtaan voi astua kahdesti. Haaviston esimerkki osoittaa, että joskus on pakko yrittää – useammankin kerran.

Naisenemmistöinen vihreät yrittää kavuta ylös Touko Aallon kaivamasta kannatus­kuopasta ikivihreän miesveteraanin avulla, vaikka puolueen kärkiryhmityksessä olisi ollut koulutettuja nuoria naisia niin, että päät yhteen kolkkaa. Tosipaikan tullen he kaikki kavahtivat riskiä. Miehet edellä heikoille jäille.

Politiikassa menestyksellistä formaattia toistetaan aina yhden kerran liikaa. Voi olla, että Haaviston ensimmäistä presidentti­kampanjaa ympäröinyt hurmos on kaivettavissa esiin enää vain vanhoista YouTube-videoista.

Kannattajiensa kovasti hypettämä varapuheenjohtaja Maria Ohisalo kieltäytyi puheenjohtajuudesta vetoamalla siihen, että puolue tarvitsee vaaleihin tunnetummat kasvot. Se oli harvinainen avomielisyyden puuska muuten tiukasti pimitetyssä valintaprosessissa.

Ulos näytelty herttainen yksimielisyys viittaa tukahdutettuihin ristipaineisiin puolueen sisällä. Ketsuppipullo poksahtaa luonnonvoimien vääjäämättömyydellä vaalien jälkeen ensi kesän puoluekokouksen alla.

Mutta sitä ennen on käytävä vaalit. Haavisto epäilemättä rauhoittaa ja stabiloi vihreiden kampanjaa ja julkisuuskuvaa. Hän ei jää seinäruusuksi vaalitenteissä, eikä toilaile lööpeillä.

Kun vaalit on käyty, Pekka saa mennä. Äänestäjien kuluttajasuojan kannalta on outoa, että vaaliuurnilla hän on autuaan tietämätön siitä, kuka vihreitä ensi vaalikaudella johtaa ja vastaako kukaan Haaviston herättämiin odotuksiin.

Tavallaan vihreät turvautuu samaan taktiikkaan kuin siniset. Siellä lasketaan loikkariministerien pärstäkertoimen varaan. Jos Timo Soini ei uhraudu ehdolle, urakka saattaa kusta.

Vaalien jälkeen koittaa raadollinen arki myös vihreille ja sinisille ja erityisesti heidän äänestäjilleen. Valtapelin säännöt muuttuvat tulosillan jälkeen laakista. Se mikä tapahtui vaaleissa, vaaleihin jää.