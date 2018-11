Hengähdyspaikka: Mille listalle haluaisin?

Kokemus elämän mielekkyydestä syntyy muun muassa siitä, että elää omien arvojensa mukaista elämää. Huomasin tuoreen listan Suomen eniten tienaavista ja aloin spontaanisti miettiä, millaisella listalla toivoisin olevani.

Millä listalla toivoisit oman nimesi keikkuvan? Päästä mielikuvituksesi valloilleen, äläkä mieti, että tällainen lista (kuten Suomen 1000 suurituloisinta) tulisi välttämättä olla olemassa. Toki se myös saa olla!

Harjoitus oli itse asiassa aika antoisa! Vaikka ensimmäisinä mieleeni tulevat listat olivat ehkä vähän naiiveja, kertovat ne kuitenkin aika paljon minusta. Toivoisin nimeni olevan esimerkiksi viisaimpien äitien listalla sekä maailmaa oikeudenmukaisemmaksi muuttaneiden listalla.

Joka tapauksessa on hyvä pohtia, elääkö elämäänsä omien arvojen mukaisesti. Uskallan väittää, että yksikin konkreettinen teko kohti omien arvojen mukaista elämää lisää onnellisuutta.

Kysyin asiaa senegalilaiselta ystävältäni. Hän vastasi muitta mutkitta haluavansa olla listalla, jossa ovat ”hyvät ihmiset”.

Ihmiset, joita on kohdannut suuri onnettomuus, sanovat usein onnettomuuden laittaneen oman arvomaailman uuteen uskoon. Ehkä oman kuolevaisuuden tajuamisessa kohtaa itsensä. Tajuaa, ettei kukaan elä täällä ikuisesti ja siksi ulkopuolelta tulevien paineiden perässä juokseminen on ajanhukkaa.

Kehitysmaassa eläessä on omista valinnoista otettava eri tavalla vastuuta kuin Suomen kaltaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa joku muu on todennäköisesti ajatellut asioita puolestani. Hyvä niin, mutta peräänkuulutan silti asioiden kyseenalaistamista. Eräs paluumuuttaja totesi kerran, ettei enää Suomessa suhtautunut elämäänsä ja valintoihinsa niin kriittisesti kuin ulkomailla, koska ajatus siitä, että ”näin on vain tapana tehdä” ohjasi hänen valintojaan. Hän päätyikin pian sellaisen suorittamisen oravanpyörään, jossa ei halunnut olla.

Omien arvojen pitäisi loppujen lopuksi olla niitä oman elämän suunnannäyttäjiä. Jos omia valintoja ei tule pohtineeksi, hautautuvat arvot helposti kaiken pään sisäisen sälän alle.

