Hengähdyspaikka: Äänestämällä omannäköinen kirkko

Suomalaisista evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluu noin 3,9 miljoonaa ihmistä.

Aivan valtava määrä siis, yli 70 prosenttia koko kansasta. En tiedä, onko täällä mikään muu yhteisö noin kaiken kansan kattava. Lähes jokaisella kirkkoon kuuluvista on myös mielipide kirkosta ja sen toiminnasta, kuten myös heillä, jotka eivät ole kirkkomme jäseniä.

Osalle kirkko on hyvin rakas ja edustaa perinteitä, osalle taas karmea laitos, joka elää menneisyydessä. Toki on myös niitä, jotka kuuluvat kirkkoon tavan vuoksi, jotka käyvät kenties joulukirkossa, mutta muuten kirkon toimintaan ei ole aikaa käytettäväksi. Mutta heillekin kirkossa on silti jotain, mikä saa heidät vuosi toisensa jälkeen palaamaan joulukirkkoon.

Kirkko ei ole yhdentekevä. En usko, että kenellekään.

Siksi onkin niin hämmentävää, että viime viikonloppuna järjestetyissä seurakuntavaaleissa äänesti vain noin 14 prosenttia kirkon jäsenistä. Eli hiukan reilu puoli miljoona ihmistä. Tulos ei kulje ollenkaan käsi kädessä sen tiedon kanssa, kuinka tunteita herättäviä kirkon päätökset ja kannanotot voivat olla.

Viime vuosien tasa-arvoisen avioliiton kannanotot, naistenasema, maahanmuuttajien auttaminen, piispan toimet ja monet muut asiat ovat olleet vahvasti mediassa esillä ja ihmisten huulilla. Ne ovat saaneet ihmisiä eroamaan kirkosta, suuttumaan ja nousemaan barrikadeille.

Paras ase olisi, että valitsisimme kirkkoon niitä edustajia ja valtuutettuja, jotka edustavat omia arvojamme. Vain niin kirkosta voi tulla sinun kirkkosi ja vain sillä tavoin voimme toimia niin kuin Suomen kansa demokraattisesti näkee parhaaksi.

Ihmiset joista seurakuntavaaleissa äänestettiin, ovat niitä, jotka todellakin pääsevät vaikuttamaan kirkon toimintaan ja tuleviin päätöksiin.

Vaikka äänestysprosentit eivät hiponeet läheskään pilviä, toivon hartaasti, että valitut neuvostojen ja valtuustojen jäsenet tekevät työnsä suurella sydämellä, muistaen sen pilvissä olevan työn­antajansa ja Hänen oppinsa lähimmäisen rakkaudesta ja siitä, kuinka aivan jokainen meistä on Jumalan kuva.

Onnea ja siunausta kaikille seurakuntien luottamustehtäviin valituille. Ja aivan erityisesti rohkeutta viedä Jumalan sanaa kaikkialle seurakunnissamme.