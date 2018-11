Aivopesty nelikymppinen

Alkajaisiksi voin auliisti todeta että minut on aivopesty Vasaloppetin toimesta. Luettuanne tekstin ymmärtänette mitä tarkoitan aivopesulla. Ensimmäinen kosketukseni Vasaloppethiihtoon on ollut seurata kilpailun kulkua TV:stä sunnuntaiaamuna sohvalla maaten periruotsalaiseen tapaan. Ajatus itse hiihtämässä tuntui kaukaiselle. Osallistuttuani tänä vuonna puolison yllytyksestä 45 kilometrin puolivaasaan, syntyi maaliin tulon jälkeen ajatus, että kai sitä toisen mokoman jaksaa hiihtää? Ja kas, minun nimeni löytyy kuntoilijoille tarkoitetun 90 kilometrin Vasaloppet öppetspårin lähtölistalta.

Miten tähän pisteeseen on päädytty? Jää- ja jalkapalloa pelannut keski-ikää lähestyvä perheenisä on valmis maksamaan siitä, että saa rääkätä itseään ruotsalaisessa lumisessa metsämaisemassa tuhansien muiden hiihtäjien seurassa. Lyhyesti sanottuna vastaus on Vasaloppet. Kyseinen organisaatio on vuosien aikana pystynyt kehittämään Vasaloppetista tapahtuman, joka vastaa nykyihmisen tarpeita. Moni meistä tarvitsee jonkin kimmokkeen lähteä kuntoilemaan työpäivän jälkeen. Tämän Vasaloppet on tajunnut kauan sitten.

Hiihtäessä Sälenin ja Moran välillä ei yhteiskunnallisella statuksella ole mitään väliä, kaikkia yhdistää halu päästä maaliin Moraan ja kokea olevansa voittaja. Toki tällaisissa urheilutapahtumissa on aina osallistujia, jotka ottavat tapahtuman vakavammin kuin toiset ja Vasaloppetin voitosta hiihdetään hampaat irveessä. Sosiaalisella medialla on todella tärkeä merkitys yhteisöllisyyden luomisessa Vasaloppetin kaltaisissa tapahtumissa. Seuratessa muiden harjoittelua sosiaalisen median välityksellä tulee huomaamatta itsekin motivoituneemmaksi harjoitella, ja odottaa jo hetkeä, että saa lähteä liikkeelle aamunkoitteessa kohti Moraa.

Vasaloppet on vuosien kuluessa muuttunut pelkästä hiihtokilpailusta koko viikon kestäväksi hiihtofestivaaliksi monine eri hiihtoluokkineen. Viimeisten vuosien aikana on kuvaan astunut myös niin sanottu kesäviikko, jossa sama matka pyöräillään ja juostaan. Ja kyllä, allekirjoittanut on ilmoittautunut pyöräilemään 90 kilometrin matkaan Moraan. Ja miten se minun neljänkympin kriisi liittyi Vasaloppettiin? Kultaseni, sinulla taitaa olla jonkinasteinen ikäkriisi totesi puolisoni, kun pohdin ääneen että pitäisiköhän ilmoittautua myös juoksemaan tuo sama matka viikko pyöräkisan jälkeen. Jos kahlaa läpi kaikki kolme matkaa vuoden aikana saa suoritettua Vasaloppstrippelin ja siitä palkinnoksi hienon t-paidan, jossa lukee Vasaloppstrippel. Miten niin olinkaan aivopesty?

Toisaalta voisihan sitä hullumpiakin ideoita olla kuin urheilla?

Kirjoittaja Kaj Närhinen on kilpailutoimenjohtaja Taalainmaalta