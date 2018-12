Ruokatiedossa luotettavuus on tärkeää

Meistä jokainen tekee päivittäin yli 200 ruokaan liittyvää päätöstä: milloin, mitä ja kuinka paljon syön.

Arkisten valintojen avulla voimme hillitä ilmastonmuutosta monin eri tavoin, kuten välttämällä ruokahävikkiä ja kohtuullistamalla eläinkunnasta peräisin olevan ruuan kulutusta.

Ilmastomyönteiset valinnat edellyttävät tietoa, joka vastaa ihmisten tarpeisiin.

Työssäni tutkin kuluttajien ruokaan liittyvää tiedon käyttöä. Kyselytulosten perusteella kuluttajat kaipaavat arkea helpottavaa tietoa, kuten reseptejä ja vinkkejä perheen houkuttelemiseksi mukaan.

Pitääkö välttää ruokahävikkiä syömällä lautanen tyhjäksi vaikka se lihottaisi?

Lisäksi kaivataan tietoa valintojen – kuten ylijäämäruuan tai parasta ennen -päiväyksen ohittaneiden elintarvikkeiden – turvallisuusriskeistä.

Ilmastomyönteiseen syömiseen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet ja eettiset kysymykset kiinnostavat myös.

Kuluttajilla on toivomuksia tiedon esittämistapaan: he toivovat vertailuja, nyrkkisääntöjä ja synteesejä.

Tuoreet näkökulmat herättävät mielenkiinnon. Toivotaan, että tiedon saatavuutta helpotettaisiin.

Tiedon toivotaan olevan korkealaatuista: ajankohtaista, käytettyjen lähteiden riippumattomia ja monipuolisesti valittuja.

Monitieteiset näkökulmat ja pitkäkestoisten tutkimusten tulokset kiinnostavat. Jotkut toivovat, että tiedottamisessa tuotaisiin esille ympäristöongelmien monimutkaisuus.

Tietolähde on monille tärkeä. Toivotaan, että tietoa jakaisivat viralliset, puolueettomat tahot.

Kuluttajat toivovat tasapuolista julkista keskustelua, jossa kuuluu tuottajien ääni. Tietoa kaivataan paikoissa, joissa tehdään ruuan ostopäätöksiä.

Tiedolla vaikuttamisesta on tullut haastavaa: tietoa on enemmän kuin koskaan, ja internetissä julkaiseminen on helpottunut.

Eri lähteet kilpailevat ihmisten rajallisesta ajasta. Kiireen keskellä kiinnitetään huomiota tietoon, joka vahvistaa omia käsityksiä.

Houkuttelevimpia ovat mainokset, tiedejulkaisuja taas lukee vain harva. Mainosten tieto voi olla ristiriitaista ja joskus väärää.

Tarvitaan informaatiolukutaitoa ja rohkeutta haastaa omat uskomukset. Kun seuraavan kerran löydät itsesi lukemasta jotain ruokaan liittyvää, kiinnitä huomiota näihin: Onko lähde luotettava? Onko kirjoittaja asiantuntija? Onko tieto ajantasaista? Löytyykö taustalta kaupallisia tai aatteellisia tavoitteita? Vakuuttiko tieto sinut, koska se vahvisti omia käsityksiäsi?

Me tutkijat puolestaan kehitämme uusia tapoja tuoda työmme tulokset kuluttajien käyttöön. Millaista tietoa juuri sinä kaipaat?

Kirjoittaja on Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija.