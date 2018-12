Miljoona virkaa: Haaveita mollaavat aikuiset – lopettakaa

Luin lehtijuttua suomalaisesta naisesta, jonka lapsuudessa hänen omat vanhempansa olivat sanoneet hänelle, ettei naisista tule lentäjiä. Toivon, ettei yksikään lapsi tai nuori kuule vastaavia sanoja kertoessaan omista tulevaisuuden suunnitelmistaan. Vielä enemmän toivon, ettei lasten unelmia vähättelevä ole kukaan hänelle tärkeä ihminen.

Tuure Boelius sanoi Suomen lasten itsenäisyyspäiväjuhlassa juhliville kymmenvuotiaille, että teistä voi tulla ihan mitä tahansa. Toivon sydämeni pohjasta, että jokainen lapsi ja nuori kuulee vastaavan kannustuksen vähintäänkin kerran elämässään. Vielä parempi, jos lapsia ja nuoria kannustetaan säännöllisesti toteuttamaan ideoitaan ja haaveitaan.

En ymmärrä aikuisia, joilla on tarve vähätellä tai lannistaa lasten haaveet jo alkuunsa. Tai vielä pahempaa nauraa lasten ajatuksille. Mistä me voimme tietää, josko aikuisen päässä tyhmiltä kuulostavista ajatuksista syntyy vuosisadan keksintö. Kyllä elämä villeimmät ideat pyöristää toteuttamiskelpoisiksi.

Ilman hulluja ideoita tai mielikuvituksellisia unelmia maailma ei ikinä menisi eteenpäin. Mutta ideoista tai unelmista ei tule ikinä totta, jos ne lannistetaan jo alkuunsa.

Toisinaan on laitettava tavoitteet todella korkealle, jotta pääsee edes ensimmäiselle askelmalle kohti jotain suurta. Jos haave on ollut megalomaaninen, niin sillä ensimmäisellä askeleellakin on voinut päästä pidemmälle kuin haaveita mollaavat aikuiset ikinä pääsevät.

Pohjanmaalaisesta Maritsa Lindroosista tuli lopulta lentäjä. Nyt hän lentää isoja matkustajalentokoneita yhdellä maailman suurimmista lentoyhtiöistä.