Hengähdyspaikka: Kyllä Jumala huolen pitää hulluistaan

Jääkaapissa vielä kinkun rippeet, suklaakonvehtirasioiden jämät olohuoneen pöydällä, joulukuusesta pudonneita havunneulasia vähän siellä sun täällä, maha täynnä herkkuja ja pastorilla tyytyväinen olo kun voi sohvan mutkassa lueskella joulupaketista saatua romaania.

Vuoden kiireisimmästä ajasta on selvitty ja on aikaa vain olla. Takana on ihana joulu. Vapahtajamme syntymäjuhla, jota me kirkon työntekijät olemme saaneet juhlistaa monen ihmisen kanssa

Jouluaattona ympäri Suomen kirkot ovat olleet täynnä ihmisiä riemuitsemassa Jeesus lapsen syntymästä. Enkeli taivaan ja Maa on niin kaunis -virsiä on veisattu sydämen kyllyydestä. Sitä iloitsevaa väenpaljoutta tuntuu hyvältä katsoa ja nähdä kuinka joulu yhdistää meitä erilaisia ihmisiä.





Paluu arkeen koittaa kuitenkin yllättävän pian. Monissa maataloissa työntouhuun on palattu jo heti joulupäivänä, ellei sitten jo aattokin ole mennyt navettahommissa. Samoin media, sairaalat, pelastushenkilökunta tai vaikka taksikuskit eivät lepää minään päivänä.

Uusi vuosi lähestyy uhkaavasti ja viimeistään vuoden vaihtumisen myötä myös paluu arkielämään. Välipäivät onkin siis syytä käyttää hyödyksi! Miettien kulunutta vuotta, sen iloja ja suruja ja suunnaten sitten katseensa tulevaan.





Viimeisiin 365 päivään on sinunkin elämässäsi mahtunut monenlaisia asioita. Jokaisella meistä onkin takanaan ihan omanlaisensa vuosi, ja se luo tietenkin jonkun sortin pohjavireen vuodelle 2019.

Mutta vaikka kulunut vuosi olisikin ollut raskas tai vaikea, niin toivottavasti suuntaat alkavaan vuoteen luottavaisesti ja uskoen, että luvassa on paljon hyvää.

Sillä vaikka joulu on ohi ja joulukoristeet pakataan pian pois, niin joulun sanoma säilyy ympäri vuoden. Jeesus syntyi meidän vuoksemme ja on luvannut olla omiensa kanssa joka päivä ja jäädä luoksemme. Ja sen vuoksi meidän ei tarvitse pelätä tulevaa.





Tänne saakka on tultu Hänen voimassaan,

huomispäivästä vielä en tiedä.

Kyllä Jumala huolen pitää hulluistaan,

vieköön Hän minne tahtoo vain viedä.