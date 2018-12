Mökkiläiset – vastuulliset edelläkävijät

Matkailu Suomessa on kovassa nosteessa maailmalla. Suomi näyttäytyy eksoottisena tuhansien järvien maana, jossa ihmiset ovat vähän ujoja, mutta luotettavia. Täällä on kaunista, turvallista ja ympäristöasiat ovat kunnossa. Nimittäin vastuullisuus. Se on megatrendi niin matkailussa kuin muissakin kulutustottumuksissa ja hyvä niin.