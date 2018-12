Ikivihreät: Kaksi laulua, yksi melodia

Tuiki, tuiki, tähtönen on ympäri maailmaa tunnettu lastenlaulu, jonka alkuperäinen englanninkielinen nimi on Twinkle, Twinkle, Little Star. Laulun sanoitus perustuu englantilaisen kirjailijan Jane Taylorin The Star -nimiseen runoon, joka ilmestyi 1800-luvun alussa kokoelmassa Rhymes for the Nursery.

Sävel kappaleeseen saatiin perinteisestä ranskalaisesta laulusta Ah! vous dirai-je, maman, jonka ensimmäinen versio tehtiin jo vuonna 1740.

Omia muunnelmiaan sävelmästä teki myös Wolfgang Amadeus Mozart.

Koska meitä käsketään,

mielessämme pitämään.

Neuvoa ja opetusta,

joista saamme valistusta.

Suomalaislapset oppivat tuntemaan ranskalaisen rallatuksen nimellä Koska meitä käsketään. Tämä Johan Fredrik Granlundin (1809-1874) lyriikka julkaistiin ensimmäisen kerran Suomettaressa jouluaattona 1857.

Ajan kasvatusihanteiden mukaisesti lapsia kehotetaan laulussa ahkeruuteen ja kuuliaisuuteen.

Ranskankielisessä laulussa lapset ovat sen sijaan villiviikareita, joita kiinnostavat enemmän makeiset kuin käytöstavat.

Tätä koulu tarkoittaa,

joka meitä opettaa.

Kirjallisuuden monitoimimiehenä tunnetuksi tullut Granlund ehti toimia uransa aikana kirjanpainajana, kirjailijana ja kääntäjänä.

Hän julkaisi esimerkiksi laulukirjan ja käänsi ensimmäisen suomenkielisen keittokirjan Kokki-Kirjan (1849).

Granlund oli lisäksi tekemässä Suomalais-ruotsalaista sanakirjaa yhdessä ystävänsä Elias Lönnrotin kanssa.

Varsinaisen kirjallisen työnsä ohella Granlund oli käynnistämässä Suomen kirjatyöntekijäin ammattiyhdistystoimintaa.

Tähtöset alkoivat tuikkia suomeksi vasta paljon myöhemmin, kun musiikinopettaja Maisa Krokforsin sanoittama laulu levytettiin 1970-luvulla.

Teksti on luonteeltaan universaalimpi kuin saman melodian mukaan kulkeva koululaulu Koska meitä käsketään.

Tuiki, tuiki tähtösestä on tehty ruotsinkielinenkin versio nimeltä Blinka lilla stjärna. Ruotsiksi säkeistöjä on neljä ja suomeksi vain kaksi.