Ensi vuodeksi on hyviäkin talouseväitä

Talouden vuosi 2018 on loppumassa hyvin eri tunnelmissa kuin se alkoi. Vuoden alussa elettiin hyvin valoisissa tunnelmissa. Edellinen vuosi oli ollut sekä Suomessa että maailmantaloudessa poikkeuksellisen nopean kasvun aikaa, ja kasvun odotettiin myös jatkuvan reippaana.





Niin se jatkuikin alkuvuodesta. Työllisyys parani huikeaa 100 000 työllisen vauhtia. Kesällä Suomen tuotanto ylitti vihdoin finanssikriisiä edeltävän tason, ja kriisin pitkä varjo oli vihdoin väistymässä.





Talouden taivaalle nousi kuitenkin heti tummia pilviä. Trumpin hallinnon kauppapolitiikka koveni selvästi vaalilupausten mukaisesti. Terästullien kohteeksi joutuivat myös perinteiset liittolaiset, mutta jyrkin linja otettiin Kiinaa kohtaan. Uhkaukset, tullien korotukset ja vastatullit pahensivat Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä kauppasotaa vuoden mittaan.

Euroopassakin politiikasta kumpuava talouden epävarmuus kasvoi. Italiassa valtaan tulivat EU:n taloussääntöjä avoimesti vastustavat puolueet. Britannian eropäivä lähestyi koko ajan ilman, että näköpiirissä olisi kaikille hyväksyttävää sopua. Loppuvuodesta alkoivat vielä Ranskassa ”keltaliivien” protestit hallitusta vastaan.

Kasvunäkymät ovat hidastuneet selvästi vuoden mittaan varsinkin Euroopassa. Epävarmuuden lisääntymisen ohella hidastumiseen on vaikuttanut se, että Euroopan talousmoottorissa Saksassa resurssit alkavat olla jo täyskäytössä. Ennusteita ensi vuodelle on reivattu selvästi alaspäin.





Ensi vuoden talouden suunta ratkaistaan pitkälti alkuvuonna. Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodassa on tulitauko maaliskuun alkuun asti. Sopu antaisi uutta puhtia maailmantalouteen. Tullien korotukset puolestaan lisäisivät kauppasodan kielteisiä vaikutuksia.

Maaliskuun lopulla puolestaan häämöttää Britannian eropäivä. Britannia on EU-maiden, myös Suomen, tärkeä kauppakumppani, ja sotkuinen ero sotkisi pahasti Euroopan taloutta. Jos maailmalla ja Euroopassa ei talous kasva, vaikeaa se on Suomessakin.

On ensi vuodelle myös hyviä talouseväitä. Julkinen talous on vihdoin tasapainossa, jopa hieman ennakoitua aikaisemmin. Hallituksen työllisyystavoite täyttyi loppuvuodesta ja vuonna 2019 saadaan suuremmat palkankorotukset kuin pitkään aikaan. Hintojen nousu ei syö ostovoimaa niin paljon kuin vielä hetki sitten odotettiin, sillä öljyn hinta on laskenut uudelleen selvästi. Se tietää myös halvempaa hintaa bensapumpulla.