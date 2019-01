Miljoona virkaa: Karsi, karsi, kirkkaamman otsan saat

KonMari. Minimalismi. Paikka kaikelle. Kapselivaatekaappi. Ostolakko. Nollajäte. Roina on uusi läski.

Joulun alla lompakko oli laihdutuskuurilla. Vuodenvaihteen jälkeen laihduttamaan joutavat sekä ihmiset että heidän kaappinsa. Onko kyse ostokrapulasta? Korkeamoraalisista uudenvuodenlupauksista? Halusta pelastaa maailma, vaikka yksi ostamatta jätetty halpatuontialuspaita kerrallaan?

Oli syy mikä tahansa, monella on sama linja. Karsitaan. Tai ainakin sanotaan että aiotaan.

Aikomus on kaksiteräinen miekka. Jos päivän itsekontrolli kääntyy illan mässäilyksi ja hillittömäksi itseinhoksi, ei kannata. Jos sähköpostisi seuraavana aamuna tulvii ostotositteita eri nettikaupoista, saatat olla addikti. Usein kuitenkin jo pelkkä aie saa tiedostamaan toisenlaisia asioita. Seuraamaan eri silmällä uutisia ja sosiaalisen median virtaa. Virittäytymään tiedostavammalle taajuudelle.

Ja kun aikomus onnistuu, edes osittain, ollaan jo voiton tiellä. Tarpeettoman uuden ostamatta jättäminen on parempi kuin sen ostaminen kirpputorilta. Tarpeellisen ostaminen kirpputorilta on parempi kuin sen ostaminen uutena. Omien kulutustottumusten tiedostaminen ja niiden kääntäminen edes hitusen parempaan suuntaan on parempi kuin huonompaan. Tai edes ennallaan pitäminen.

Puhumattakaan siitä autuaasta sielun levosta, kun ympärillä on tilaa elää ja hengittää. Kun ei tarvitse varoa, että kyynärpäällä romauttaa vahingossa huojuvan tavara- tai vaatekeon lipaston kulmalta. Vaikka se kuinka pirskahtelisi iloa.