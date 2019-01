Vuosi 2018 oli metsän ja Me Toon vuosi. Metsä nosti statustaan ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa, kansalaisaktivismissa, hyvinvointitrendinä ja ihmisen luontosuhteessa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) mukaan puu näyttäisi jälleen olevan Suomen elättäjä ja metsäteollisuuden tulevaisuus näyttää syklisyydestä huolimatta hyvältä. Me Too -kampanja rantautui Suomeenkin, ja vaikka sen painopiste oli kulttuurialalla ja seksuaalisessa häirinnässä, on se herättänyt keskustelua tasa-arvoasioissa ylipäätään.

Vuosi vaihtui ja organisaatioissa on taas laadittu vuosisuunnitelmia. Pöydällä on strategiset ajurit, trendit ja lähiajan näkymät. Metsäalan organisaatioiden strategioita ja toimintasuunnitelmia ohjaa ilmastonmuutos: sen ratkaiseminen ja siihen sopeutuminen.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on haastavaa ja jokapäiväistä työtä, ja se on metsäorganisaatioissa arkisanastoa. Sen sijaan henkilöstön ja sidosryhmien monimuotoisuus on tuoreempi käsite. Voimavaraksi ja turvalliseksi valinnaksi on koettu samanmieliset ja samankaltaiset kollegat, joiden kanssa on jaettu myös vapaa-ajan harrastukset.

Kilpailu asiakkaista, puunmyyjistä ja tulevaisuuden työntekijöistä voitetaan kuitenkin moniarvoisella ja monimuotoisella henkilöstöllä. Henkilöstön, jolla on laajaa osaamista, erilaiset taustat ja ajatukset, on helpompi kohdata ja ymmärtää erilaisia sidosryhmiä. Monimuotoisesta tiimistä löytyy paremmin ongelmanratkaisukykyä ja innovatiivisuutta, koska heterogeenisuus luo kykyä katsoa haasteita useista näkökulmista.









Johtaminenkin on murroksessa. Sodankäynnistä ja perinteisistä talousopeista omaksutut työkalut eivät enää riitä johtamaan voittajaorganisaatiota. Uusi sukupolvi kaipaa yrityksiltä arvojohtamista, läpinäkyvää vastuullisuusagendaa, osallistamista ja vähemmän komentokulttuuria. Nyt arvostetaan työilmapiiriä, jossa voi ja pitää haastaa.

En muista, olisiko metsä ollut koskaan näin iso hitti työurani aikana tai että olisin koskaan aiemmin voinut puhua näin avoimesti tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta metsäalan kriittisenä menestystekijänä. Metsän menestystarina jatkuu eittämättä myös vuonna 2019. Mutta ei ilman valmiutta hyväksyä erilaisuutta, ja nähdä se potentiaalina.

Organisaatioiden menestystä mitataan myös vastuullisuusmittareilla, ja vuoden lopussa punnitaan taas, mikä metsäorganisaatio toimi edelläkävijänä, mikä perässähiihtäjänä.