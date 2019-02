Kahden tyyppisiä ihmisiä

Meidät ihmiset voi jakaa karkeasti ja kärjistäen kahteen erilaiseen tyyppiin.

Yksi muistuttaa Duracell-pupua. Hän on se tyyppi, jolla on sata rautaa tulessa koko ajan. Meistä varmasti jokainen tuntee ihmisen, joka pyörittää arjessaan sujuvasti päivätyön, harrastukset, opiskelut, vapaaehtoistyön ja ikääntyneen sukulaisen auttamisen. Mitä enemmän on meneillään, sitä enemmän hän saa aikaan. Hän itse asiassa on sitä energisempi, mitä enemmän on käynnissä erilaisia projekteja ja tekemistä.

Sitten on se toinen tyyppi, joka on parhaimmillaan, kun saa keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Hän oli opiskelijaporukasta se, joka yhden lukuvuoden aikana suoritti yhdestä tai kahdesta oppiaineesta tietyt opintokokonaisuudet ja siirtyi seuravana vuonna seuraavaan aineeseen. Päivätyön vastapainoksi hänelle riittää yksi vapaa-ajan aktiviteetti, johon panostaa täysillä.

Näistä kahdesta tyylistä toinen ei ole toista parempi tapa tarttua asioihin. Valitettavasti kallistumme usein ihailemaan ensimmäisen tyylin edustajia. He vaikuttavat tehokkailta ja dynaamisilta, kunnioitettavan tekeväisiltä ihmisiltä. Heidän elämässään on arvostettua tekemisen meininkiä. Mutta toisen tyylin edustajat ovat yhtä aikaansaavia ja päteviä niin töissä kuin vapaa-ajallaan.

Molemmat tyypit ovat parhaimmillaan, kun saavat tehdä asiat omalla tyylillään. Eikä tämä päde ainoastaan työelämään, vaan koskee kaikkia elämän osa-alueita. Pääasia, että tunnistaa oman tyyppinsä, eikä yritä väkisin olla toisenlainen. Kumpikin pääsee päämääriinsä omalla tavallaan.