Tiikeri ampui jäniksen lentoon

Jäniksen ajokoirajahdilla on Suomessa pitkät perinteet. 1800-luvulla herrojen harrastuksena alkanut jahtimuoto on levinnyt yhdeksi suosituimmaksi metsästyslajiksi. Suomenajokoira on keikkunut kärkisijoilla Suomen suosituimpien koirarotujen listalla.

Lapsuudenkodissani oli aina suomenajokoiria. Kaikki olivat samanlaisia ajokoneita mutta silti yksilöitä. Urokset totisempia ja jurompia, nartut leppoisampia ja usein ovelampia.

Mieleen on jäänyt Veera, jota minkäänlaiset lukot tai ovet eivät pidätelleet. Kerran se raahasi kotiin pitkin jäistä maantietä kokonaista nakkilaatikkoa, joka oli käyty kähveltämässä Osuuskaupan lukitusta kylmiöstä. Lukitut ovet eivät olleet Veeralle este vaan hidaste.

Fiksun Veeran vastakohta oli Jyri ­– luupäinen, vasikankokoinen ajokoirauros. Romuluinen ajokone ei kelvannut näyttelykehään, mutta imuroi jäniksen jäljet vaikka hangen alta.

Hurja metsästysvaisto koitui Jyrin kohtaloksi. Koira kirjaimellisesti juoksi itsensä hengiltä.

Ylirasittuneet keuhkot eivät lopulta kestäneet hillitöntä rynnistystä saaliin perässä, vaan keräsivät niin paljon nestettä, että edes eläinlääkäri ei enää pystynyt koiraa pelastamaan.

Jänisjahti vaikuttaa melkoisen suoraviivaiselta puuhalta: koira irti, jänis ajoon, mies passiin ja pum!

Jahti ei kuitenkaan koskaan mene kuin oppikirjassa. Aina sattuu ja tapahtuu. Sattumuksista kerrotaan ja kommelluksille nauretaan erätulilla vuosikymmeniä.

Saatuaan valmiiksi Taivalkosken kirkon alttaritaulun taidemaalari Väinö Tiger vietti projektin jälkeistä latautumisaikaa mökillämme Kuusamossa ja maalaili ajankulukseen kuistilta aukeavaa kesäistä järvimaisemaa kankaalle.

Yritin vaivihkaa kähveltää värituubin taiteilijan laatikosta. Ei onnistunut: "Tuoppa se Jeesus-vainajan koltunväri takaisin."

Kun jänisjahtikausi syksyllä alkoi, Väinö kaivoi jostakin esiin tsaarinaikaisen, yksipiippuisen haulikkonsa ja ilmoittautui passimieheksi.

Vieras sijoitettiin ison pöllipinon viereen. Pian oli ajo käynnissä, ja jänis ampaisi Väinön vartioiman puukasan päälle.

Sieltä se yritti loikata komealla kaarella metsän siimekseen, mutta passimies oli nopea ja tarkka. Saalis mätkähti maahan kesken ilmalennon.

Pian levisi Kuusamon Särkiluoman perukalla hurja huhu: Tiikeri ampui jäniksen lentoon!