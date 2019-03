Laivanrakennuksella Suomi nousuun – taas

Merkittävä tekijä, jolla Suomi pääsi nousuun toisen maailmansodan jälkeisestä talouskriisistä, oli laivanrakennus. Neuvostoliittoon sotakorvauksina lähetetyt lukuisat laivat vauhdittivat merkittävästi Suomen teollistumista. Urakasta selviytymiseksi perustettiin uudet telakat muun muassa Raumalle ja Turkuun. Kun sotakorvaukset saatiin maksettua, jatkui laivojen toimitukset edelleen. Vähitellen Suomesta kehittyi arvostettu laivojen valmistaja.

Nyt näyttäisi olevan taas niin, että laivanrakennuksen uusi nousu on antanut Suomen matelevalle talouskasvulle selvän piristysruiskeen. Kun Suomi ajautui taantumaan muun maailman vanavedessä vuonna 2008, myös telakat ajautuivat ongelmiin, eikä tilauksia enää tullut. Telakoiden tulevaisuuden näkymät olivat erittäin synkät, eikä oltu ollenkaan varmoja, miten niille käy. Nyt näyttäisi siltä, että hyvin kävi.

Meyer Turun telakalla on pystytty investoimaan tuotantokapasiteetin lisäämiseen ja tilauskirjat ovat täynnä useiksi vuosiksi eteenpäin. Toimitusten arvo kasvaa seuraavina vuosina ja tuotanto onkin jo saavuttanut huippuvuosien tason. Turussa päästään jälleen rakentamaan maailmanluokan risteilijöitä. Rauman telakan tilanne oli pidempään vaikea, mutta nyt sielläkin toiminta on saatu hyvään vauhtiin, kun uusia tilaussopimuksia on allekirjoitettu.

Risteilyalukset ja autolautat ovat muodostuneet myös tärkeäksi osaksi Suomen vientiä. Riippuen alusluovutusten määrästä vuoden aikana, voi lisäbuusti viennille olla todella suuri. Tulevien vuosien tilanne näyttää erittäin positiiviselta, sillä rakennettavien laivojen ja alusten koko kasvaa. Tänä vuonna on jo ollut yksi risteilyaluksen luovutus ja loppuvuonna on toinen.

Suomi hyötyy laivanrakennuksen menestyksestä laaja-alaisesti, sillä alan kotimaisuusaste on jopa 80 prosenttia. Tämä on hyvä laajalle alihankintaketjulle ja Suomen työmarkkinoille ylipäätään.

Vaikka telakkateollisuudessa puhaltavatkin nyt myötätuulet ja on hienoa, että Suomessa on pystytty erikoistumaan tällaiseen huippuosaamiseen, ei yksin laivanrakennuksen varaan kannata luottaa. Suomen teollisuutta ja vientisektoria täytyy pyrkiä kehittämään monipuolisesti ja pitkäjänteisesti, jotta talous kestää paremmin maailman myrskyt. Laivanrakennuksessa nousut voivat olla suuria, mutta vastaavasti huonojen aikojen koittaessa myös laskut ovat suuria.

Kirjoittaja on Pellervon taloustutkimus PTT:n ekonomisti.