Reilua menoa Espanjassa

Espanjassa työväen sosialistipuolue PSOE sai voiton 29 prosentin äänisaaliilla parlamenttivaaleissa huhtikuun lopussa. Tulos oli valtaa pitävälle puolueelle hyvä, vaikka enemmistöhallituksen muodostamisessa riittää vielä työsarkaa.

Sosialistipuolueen voiton myötä espanjalaiset antoivat vahvan tuen PSOE:n ajamalle uudelle vihreälle yhteiskuntasopimukselle. Puolueen ensimmäinen vaalilupaus oli reilu ja kestävä talous.

Äänestysprosentti Espanjan vaaleissa nousi ilahduttavan korkeaksi. Lähes 76 prosenttia kansalaisista marssi vaaliuurnille. Tämä oli 9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 vaaleissa. Monissa kaivoskaupungeissa sosialistipuolueen äänisaalis lähenteli 50 prosenttia.

Syy sosialistipuolueen menestykseen on ymmärrettävä. Noin puolta vuotta aiemmin Espanjan hallitus, ammattiyhdistysliikkeet ja teollisuus olivat sopineet 220 miljoonan euron "reilun siirtymän paketista" alueille, joissa kivihiilikaivoksia oltiin sulkemassa.

Espanjassa oli ymmärretty olennainen. Ilmastonmuutos etenee pelottavaa vauhtia. Kaikkien maiden on saavutettava mittavat päästövähennykset ja luovuttava saastuttavien polttoaineiden käytöstä mahdollisimman nopeasti.

Mutta ilman, että pidetään huolta ihmisten pärjäämisestä muutoksessa, siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan vaikeutuu tai tulee jopa mahdottomaksi. Työnsä menettävien ihmisten tai heidän läheistensä on vaikea odottaa äänestävän ikäviä päätöksiä tehneitä johtajia.

Espanjan "reilu siirtymä" antoi paljon ajateltavaa myös Suomen kannalta.

Valtaa pitävät puolueet eivät automaattisesti hyydy vaalihäviäjiksi, jos muistetaan yhteiskunnan tärkein tehtävä: huolehtia kansalaisten hyvinvoinnista nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Tämä tarkoittaa pärjäämisen varmistamista paitsi nykypäivässä myös lähitulevaisuudessa ja takaa myös lapsille ja tuleville sukupolville elinkelpoisen planeetan.

Vanhentuneita toimintamalleja ei kannata tekohengittää ja tukea, vaan mieluummin on autettava ihmisten pärjäämistä muutoksessa. Tämä voidaan tehdä elinikäisen oppimisen, eläköitymispakettien ja esimerkiksi yritysten käynnistämisen tuen avulla.

Suomessa on myös oma versiomme espanjalaisesta kivihiilestä: kotimainen turve. Se tuo maamme harvaan asutulle alueelle työpaikkoja ja elinvoimaa sekä palvelee huoltovarmuutta.

Kuten Espanjan kivihiilen, myös Suomen turpeen peli energian tuotannossa on auttamatta pelattu. Näiden on väistyttävä uusien puhtaan energian ratkaisujen tieltä. Esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoiman hinta on ilahduttavasti syöksynyt alaspäin viime vuosien aikana.

Eikä Suomessa kyse ole vain turpeesta – kuten ei Espanjassakaan vain kivihiilestä. Fossiilisista polttoaineista on luovuttava myös muilla sektoreilla niin lämmityksestä teollisuuteen kuin liikenteen polttoaineisiin.

Edessä oleva muutos koskettaa kaikkia päästöintensiivisiä sektoreita, ennemmin tai myöhemmin. Olennaista olisi rakentaa siltoja tulevien virtausten yli niin että kaikki pysyvät mukana kuivin jaloin.

Jos liikumme nopeasti, Suomi voi profiloitua edelläkävijäksi. Maineen lisäksi tämä toisi piristysruiskun talouteen ja työllisyyteen. Ilmastonmuutoksen hillintä on avannut huiman markkinan vähähiilisille ratkaisuille ja edelläkävijät nappaavat siitä suurimman siivun.

Edelläkävijyys vaatii ripeitä toimia kotimaassa. Niiden tekeminen on helpointa, kun väistämättömästä siirtymästä hiilineutraaliin tulevaisuuteen tehdään reilu ja oikeudenmukainen.

Innoitusta voi hakea Espanjasta.

Edelläkävijyys vaatii ripeitä toimia kotimaassa.

Mari Pantsar: Edelläkävijät nappaavat suurimman siivun markkinoilta.