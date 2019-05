Suomi nousee hiilineutraalilla matkailulla ja ruualla

Ihmiset ovat nykyään yhä tiedostavampia oman kulutuskäyttäytymisensä suhteen. Siinä missä suomalaiset haluavat valita lautasilleen kotimaista lihaa ja maitotuotteita, haluavat lomamatkaa suunnittelevat kansainväliset turistit pitää huolta matkansa ympäristöystävällisyydessä.

Tämä avaa meille huikeita mahdollisuuksia. Paikallisuus ja arktinen luonto ovat tässä avainasemassa.

Kukaan ei ole vielä keksinyt markkinoida esimerkiksi Lappia hiilineutraalina matkakohteena, vaikka se sitä mitä suurimmissa määrin on. Maakunnan metsät, suot ja pellot sitovat suurella todennäköisyydellä huomattavasti enemmän hiiltä, kuin mitä me siellä päästöissä tuotamme

Asia kannattaisi pikaisesti varmentaa tutkimuksella, sillä tutkitusti hiilineutraalille matkakohteelle olisi maailmalla varmasti kysyntää.

Samoin olisi tärkeää, että matkailussa puurakentamista lisättäisiin vielä nykyisestä. Puurakentaminen on aina tarina, joka kytkee käytettävän rakennuksen upeaan luontoomme. Luonnonmukaisen ja hiilivarastona toimivan puun käyttö sekä ympäröivää luontoa kunnioittava arkkitehtuuri antavat lisää sisältöä ja merkitystä luontokokemuksia hakevalle matkailijalle.

Tästäkin syystä on äärimmäisen tärkeää, että turvaamme metsiemme kestävän käytön myös tulevaisuudessa. Tämä on keskustalle kynnyskysymys hallitusneuvotteluissa.

Matkailun ympäristöystävällisyyttä voidaan lisätä myös edistämällä biokerosiinin käyttöä lentoliikenteessä.

Kaikenlaisille kansallisille lentoliikenteen haittaveroille kannattaa sen sijaan sanoa ei. Omaa kilpailukykyä ei tule kansallisilla ja todellisia vaikutuksia vailla olevilla lisäveroilla tuhota.

Sen sijaan biokerosiinin laajamittaista käyttöä koko EU:n alueella tulee edistää. Se on tehokkain tapa vähentää kansainvälisen matkailun hiilijalanjälkeä.

Entä voisiko Suomea markkinoida matkakohteena, jonne paatunut vegaanikin voisi saapua syömään hiilineutraalia lihaa ja kalaa?

Kyllä voisi. Metsiemme riista, vesiemme villikalat, poro ja nurmiviljelyllä ruokitut naudat sekä lampaat voitaisiin helposti myydä tällaisina tuotteina. Tämäkin asia vaatii lisätutkimuksia tuekseen, mutta lihan ja kalan hiilineutraalius, jopa positiivisuus, on mahdollista. Asiaan on panostettava, sillä se on huikea markkinointivaltti.

Ylipäätään on aivan käsittämätöntä, että podemme Suomessa valtavaa ilmastoahdistusta, vaikka me teemme monet asiat maailman parhaiten.

Se ei tarkoita, ettemmekö voisi vielä parantaa juoksua, mutta ahdistus siitä, että toimii edelläkävijänä, ei auta.

Päinvastoin, meidän tulisi kääntää oma tekemisemme voimavaraksi ja olla ylpeitä siitä. Suomessa on esimerkiksi eniten metsiä Euroopassa. Emmekö voisi vaatia, että muualla pyrittäisiin samaan?

Suomeen matkaaville tärkeää on myös turvallisuus. Meidän on huolehdittava, että myös matkailijoiden turvallisuudesta huolehditaan takaamalla heillekin kielitaitoiset viranomaispalvelut maan jokaisessa kolkassa.

Matkailijan on Suomeen tullessaan tiedettävä, että poliisi on läsnä, jos tarvitaan ja erämaahan eksyttäessä sieltä haetaan myös pois. Toki kustannukset pitää sitten itse maksaa, sillä taksipalveluna viranomaiset eivät voi toimia.

Suomen maamarkkinoinnista vastaavilla tahoilla ja yrittäjillä on suuri vastuu tuoda tämä kaikki tiedoksi maailmalla. Hiilineutraali ja jopa hiilipositiivinen matkailu on mahdollista, mikäli teemme sen eteen yhdessä kovasti töitä.

Poronkäristyksen syömisestä moottorikelkkasafarin päätteeksi kynttilänvalossa erämaakämpällä on jo tehty erinomainen tuote. Nyt siitä pitää tehdä myös ilmastoteko.

Kirjoittaja on keskustan kansanedustaja.

