Miljoona virkaa: Kirjoitan kesälistan vasta syyskuussa

Kesä, kärpäset ja hirveä kasa suunnitelmia. Kehtaatko tunnustaa, että olet tätä(kin) kesää varten luonut toivelistan kaikesta, mitä aiot kesän aikana tehdä ja toteuttaa?

Tunnustan aiemmin tehneeni useitakin listoja asioista, joita haluan kesän aikana kokea. Välillä listalla on ollut suorastaan hullunkurisia asioita kuten pyöräillä kauniissa kesäillassa kukkamekko päällä kuohuviini pyörän etukorissa keikkuen. Välillä listalla on ollut juttuja kuten puusaunassa saunominen, jotka toteutuvat melkein itsestään.

Toivelistojen toteuttaminen usein tiivistyy muutamaan kesälomaviikkoon. Siinä sitten huomaa ensimmäisten päivien aikana suorittavansa kesää pää kolmantena jalkana. Kunnes kolmannen, ehkä neljännen päivän jälkeen huomaa, ettei enää niin välitä siitä ehtiikö joka paikkaan tai tehdä kaikkea.

Ymmärrettäväähän se on, että pitkän talven jälkeen menee aikaa päästä kesämielentilaan, jossa on rentoutunut ja jälleen mukava oma itsensä. Asioita alkaa tehdä huolettomammin ja tuijottamatta kelloa. Ajatus siitä, mitä kaikkia kivoja kesäjuttuja tänään tekeekään, haipuu jonnekin takaraivon perimmäiseen mutkaan.

Sehän se kesässä oikeastaan tärkeintä on: oikeaan mielentilaan pääseminen. Silloin on ihan sama mitä varsinaisesti tekee. Kökkiikö laiturin nokassa, remuaako festareilla vai vaeltaako pitkin Lapin tuntureita. Töihin käytetyt kesäviikotkin ovat mukavanoloisia, kun askel on kevyt eikä mikään kiristä otsalohkoja. Edes märkä sää ei onnistu droppaamaan tunnelmaa, kun sateessa tarkenee ilman toppatakkia.

Tänä vuonna olen päättänyt haastaa itseni ja jättää toiveet kirjaamatta. Jos lista on välttämättä tehtävä, minulla on lupa tehdä se vasta syyskuun alussa. Silloin siihen kirjataan jutut, joista kesäkuukausien aikana tuli kepeä ja iloinen fiilis.

Kirjoittaja on MLL:n tiedottaja.