Tämä on viimeinen kolumni ulkoministerinä. Olen Suomen pitkäikäisimmän hallituksen ulkoministerinä vielä muutaman päivän. Tätä ennätystä ei pieneen aikaan rikota. Rankka oli reissu, mutta mielenkiintoinen ja mehukas.

Liityin SMP:n jäseneksi keväällä 1979. Siitä on neljäkymmentä vuotta aikaa. Veikko Vennamo oli minulle kuin profeetta, apostolinen totuudenpuhuja Urho Kekkosen ajan Suomessa. Jälkeenpäin on voitu todeta, että Vennamo oli monessa asiassa oikeassa, vaikka aikalaisissa hän herätti ristiriitaisia tunteita.

Suurella puulla on suuri varjo, eikä nollaa koskaan mollata. Normista poikkeamisella on aina hintansa. Oikeassa pitää olla oikeaan aikaan, ja jos olet liikaa aikaasi edellä, Sinua pidetään hulluna. Olla yksin oikeassa on usein sama kuin olla väärässä.

Olen vennamolainen. Tarpeen tullen on oltava yhden miehen enemmistö. Olla yksin oikeassa. Seistä yksin vain asia turvanaan. Synkässä korvessa tai Jerikon tiellä. Ennemmin tai myöhemmin totuus murtautuu irti, kaivaa sen kuinka syvälle hyvänsä.

Tässä on koko olemassa olon tarkoitus, olla totuuden todistaja. Viedä se viesti, joka on vietäväksi annettu. Ei siinä ole vaihtoehtoja. Tällaisessa tilanteessa valinnanvapaus on sitä, että valitsee sen vapaaehtoisesti, joka joutuu lopulta kuitenkin valitsemaan.

Opetuslapsi ei ole herraansa suurempi, mutta hänen asiansa on suurempi kuin maailman ystävyys ja herrain hyväksyntä. Media on kiinnostuneempi myynnistä kuin totuudesta, perustaen nillitysrahastoja toimittajien omaksi turvaksi, jahdatessaan samalla poliitikkoja tai piispaa jostakin pikkuasiasta.

Kun lakkasin Veikko Vennamoa pelkäämästä, en ole ihmistä pelännyt.

Kun tein hänen kanssaan töitä, Vennamon suoraviivainen tyyli ja rankka palaute aiheuttivat minussa aluksi suoranaista pelkoa. Ajattelin, että siihen tottuu. En tottunut. Piti tehdä toisin, lakata pelkäämästä. Nousta jaloilleen.

Muistan Vennamon sanat. ”Soini, järkeä sinulla on vaikka kuinka paljon, mutta kestätkö leikin?” Vennamo oli oikeassa. Ei pidä ängetä etulinjaan, ennen kuin on valmis. Moni ei ole koskaan, mutta kun aikanasi olet, et voi muuta paikkaa kuvitellakaan. Etkä muualla viihdy.

Olin perustamassa Perussuomalaisia ja johdin puoluetta 20 vuotta. Se riittää yhdelle miehelle. Aika armahtaa enemmän kuin aikalaiset. Tasaisella luonteelle ei tehdä poliittista historiaa. Ne on eri miehet kun ruumiita tekee kuin niitä pesee.

Kannattajasi eivät selityksiäsi kaipaa eivätkä vastustajasi niitä usko.

Mitä maksaa päivä mielenterveyttä? Sille ei ole mitään hintaa.

Olen iloinen, että omastatunnostani otettiin verimitta Eduskunnan täysistunnoissa syyskuun 21. päivänä armon vuonna 2018. Jouduin vastuuseen vakaumuksesta.

Seisoin selkä suorana elämän puolesta ja voitin. Maailma pauhasi ja hävisi.

Yhden miehen enemmistö. Olisin voittanut myös jos olisin hävinnyt.

