Uudet potut voikastikkeella

Uusia perunoita syödään aivan kummallisilla tavoilla, kirjoittaa Mannerheimin lastensuojeluliiton tiedottaja.

En ole suuri keitettyjen perunoiden ystävä. Todella harvoin ostan kotiin perunoita ja keitän niitä ruuan kaveriksi sellaisenaan, vaikka muuten erilaisia pottuja kyllä tulee käytettyä ruuanlaitossa. Luulen tämän johtuvan siitä, että niitä sai syödä ihan tarpeekseen aikoinaan koulussa.

Poikkeuksen tekevät uudet perunat, joiden sesonki on kohta parhaimmillaan. Lappilaislähtöiselle kulinaristille vuodenkierrossa juhannus on merkki uudet perunat -sesongin alkamisesta. Siitä eteenpäin niitä syödään viikoittain kyllästymiseen asti. Onneksi kyllästymisen jälkeen himo uusia pottuja kohtaan ehtii aina talven aikana herätä uudelleen.

Peruna on ehdottomasti parhaimmillaan pienen pieninä uusina pottuina, mitä pienempiä sen parempia. Ne ovat mansikoiden ohella mielestäni parasta, mitä suomalaisilta viljelyksiltä tulee. Niiden tuoreudesta voi olla varma, olipa ostoksilla torilla tai marketissa.

Elin 20 vuotta elämästäni kuvitellen, että kaikki syövät uudet perunat voi-sipulikastikkeen kanssa. Olin suorastaan pöyristynyt, kun kuulin niitä syötävän pyyhkäisemällä pelkkä voinokare perunan kylkeen. Meinasin tipahtaa tuolilta lukiessani uuden sadon pottuja syötävän kermaviili- tai piimäkastikkeen kanssa.

Voikastike uusien perunoiden kanssa on ilmeisesti perilappilaista ruokaperimää, koska Oulun eteläpuolella sitä on saanut selitellä. Sen sijaan juuret pohjoisessa omaavat tietävät heti, mistä on kysymys. Enkä ole varmaan ainoa, jonka mielestä parasta oli se, kun äiti laittoi meille lapsille omiin pieniin kuppeihin voikastiketta, jossa pottua dipattiin.

Toivon, että jokainen saa viettää juhannuksen syömällä uusia perunoita mieleisellään tavalla.