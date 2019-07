Taloustutka: Uudet vaihtoehdot syrjäyttävät lihan

Sanni Kiviholma: Suomessa lihan kokonaiskulutus kääntyi laskuun tänä vuonna.

Kasvipohjaiset tuotteet ja laboratoriossa kasvatettu liha korvaavat jatkossa yhä suuremman osan lihasta ihmisten ruokavaliossa — pitkällä aikavälillä jopa kaiken lihan.

Lihankulutus maailmassa kasvaa erityisesti väestönkasvun ja kasvavan keskiluokan vuoksi. Tyypillisesti lihaa on kulutettu enemmän, kun tulot ovat nousseet.

Maapallon kantokyky ei kestä nykyistä kasvavaa lihantuotantoa, vaan ruuantuotannolle tulee löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja. Euroopan komission viimevuotisen arvion mukaan koko maailman nautojen yhteenlasketut kasvihuonepäästöt ovat lähes yhtä suuret kuin Yhdysvaltojen kasvihuonepäästöt.

Lihankulutus asukasta kohden on kasvanut viime vuosikymmenien ajan. Suomessa lihan kokonaiskulutus kääntyi laskuun tänä vuonna.

Osa kulutuksen muutoksesta voi johtua kuluttajien mieltymysten muutoksesta. Markkinoille on tullut paljon kasvipohjaisia tuotteita, jotka korvaavat lihaa ruokavaliossa. Kasvipohjaisten tuotteiden suosio maailmalla on kasvattanut herneproteiinin kysyntää, ja kysynnän odotetaan kasvavan tulevina vuosina.

Markkinat uskovat kasvispohjaisiin tuotteisiin. Toukokuussa listautuneen Beyond Meatin osakkeen arvo on kuusin­kertaistunut liikkeellelaskun jälkeen. Beyond Meat on yksi yrityksistä, jotka valmistavat lihaa muistuttavia pihvejä täysin kasviperäisistä aineksista.

Moni yritys pyrkii markkinoille laboratoriossa kasvatetulla keinolihalla. Sen valmistaminen vaatii vähemmän vettä kuin naudanlihan tuotanto, se vie merkittävästi vähemmän aikaa ja sen päästöt ovat pienemmät kuin karjankasvatuksen.

Toistaiseksi laboratorioliha ei ole täysin kasviperäistä, sillä sen valmistuksessa käytetään eläinten kantasoluja. Yritykset pyrkivät löytämään kasviperäisen vaihtoehdon kantasoluille, jotta tuotantokustannukset saataisiin alas. Silloin keinoliha pystyisi aidosti kilpailemaan markkinoilla lihan kanssa.

Kuluttajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita myös eläinten hyvinvoinnista. Pienempi määrä kotieläimiä mahdollistaisi paremmat olosuhteet eläimille, ja samalla ympäristörasitus keventyisi huomattavasti.

Ilmastokriisin ratkaisussa tarvitaan kaikki keinot käyttöön. Globaalin ruuantuotannon uudelleenajatteleminen on osa ratkaisua.

Kirjoittaja on Pellervon taloustutkimus PTT:n ekonomisti.