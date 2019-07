Salla Autere Hengähdyspaikka: Mutta suurin niistä on rakkaus…

Kesä on kirkoissa kiireistä aikaa. Rippileirit pyörähtävät seurakunnissa käyntiin, turistit vierailevat kirkoissa, on monen sortin juhlaa perustoiminnan ohella, ja aivan erityisesti kalenterimme täyttävät lukuisat kesähäät, joissa hääparit sanovat toisilleen ”tahdon”.

Hääpappina toimiminen on varmasti yksi parhaista työtehtävistä mitä papeilla voi olla. Vaikka takana on kymmeniä vihkimisiä, niin on aina liikuttavaa katsoa rakastunutta pariskuntaa, jotka haluavat rakastaa toisiaan loppuelämänsä ajan.

Jännittynyt sulhanen sakastissa juuri ennen toimitusta, puuteria nenän päähän tupsauttava morsian morsiushuoneessa, liikuttuneet vanhemmat, kauhusta kankea morsiamen isä, iloitsevat ystävät: Se on joukko, joka hymyilyttää aina ja saa sydämen läpättämään vähän nopeammin.

Ja kuinka rohkeita nuo hääparit ovatkaan! Kaikki me tiedämme sen valitettavan tosiasian, että monet avioliitot päättyvät eroon, mutta silti he uskovat toisiinsa ja parisuhteeseensa. He luottavat liittonsa kestävyyteen niin paljon, että haluavat kertoa koko maailmalle rakkaudestaan toisiaan kohtaan ja haluavat myös Jumalan siunaavan heidän yhteisen elämänpolkunsa.

Rakkaus on niissä hetkissä hyvin voimakkaasti läsnä, aivan käsin kosketeltavissa. Jokainen itse joskus alttarilla seissyt muistaakin varmasti lopun ikäänsä tuon jännityksen ja rakkauden mitä omaan hääpäivään liittyi.

Avioliiton solminen ja rakkaus on paras aihe juhlaan. Ilman rakkautta elämä ei olisi nimittäin kovin kummoista. Rakkaat ihmiset tekevät elämästä vasta todella elämisen arvoista. Vaikka eläisi rikkauksien keskellä, tekisi unelmiensa työtä ja asuisi maailman kauneimmassa palatsissa, mutta sitä ei voisi jakaa kenenkään tärkeän ihmisen kanssa, ei se olisi minkään arvoista. Mutta pahimpienkin kurjuuksien keskellä elämä voi tuntua ihanalta kun sen saa jakaa rakkaidensa kanssa.