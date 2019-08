Oikeusvaltioperiaatteen merkitys

Twitter on tullut tutuksi laajemmallekin yleisölle Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ansiosta.

Trump kylvää provosoivaa retoriikkaansa koko maailman tavoittavassa pikaviestipalvelussa konekiväärin lailla. Trumpin tavoin twitterissä menestyvät parhaimmin ne, jotka pystyvät lyhyellä tekstinpätkällä osumaan hermoon.

Siksi yllätyin, kun luin kesän osuvimman yhteiskunnallisen analyysin juuri Twitteristä. Se on lähtöisin tamperelaisen valtio-opin maisteriopiskelijan Arttu Rintasen kännykästä.

Rintasen idea on yksinkertainen ja tehokas. Hän on kiteyttänyt 26:een peräkkäiseen Twitter-päivitykseen Unkarin valtion viime vuosien kehityksen, joka on johtanut oikeusvaltion kriisiin; riittävän suuri vaalivoitto, jota seurasi vaalilain uudistaminen, perustuslakiuudistus hallituksen nuoteilla, korkeimman oikeuden ennakkopäätösten mitätöinti, vaalikampanjoinnin ohjaaminen yhteen tiedotusvälineeseen, riippumattoman median alasajo, dogmaattinen valtiopropaganda, korruption laillistaminen ja lopulta yhdistystoiminnan saattaminen käytännössä valtion ohjaukseen. (Twitter: @artturintanen)

Tarina noudattaa tosielämän tapahtumia Unkarissa. Vain nimet on vaihdettu ja tapahtumat siirretty Suomessa tapahtuneiksi. Opiskelija kirjoittaa työstäneensä Twitter-projektinsa, koska hän haluaisi "jokaisen suomalaisen Orbánin tukijan" lukevan sen. Kyse on siis varoituksen sanasta. Kyynikkojen mielestä ehkä hiukan naiivista yrityksestä, mutta onneksi uskoa muutokseen vielä on.

Katsotaanpa.

Unkarista tuli EU:n jäsenvaltio vuonna 2004. Viidentoista vuoden jäsenyytensä aikana se on saanut EU-rahoitusta kymmeniä miljardeja euroja. Tähän asti oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ei ole sinänsä ollut edellytyksenä EU-rahan saamiselle. EU on ollut hampaaton, koska äänioikeuden rajoittaminen ja muut kuritoimet ovat vaatineet kaikkien muiden jäsenvaltioiden yksimielisyyden.

Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on kuitenkin EU:n jäsenvaltioiden kahden ehdottoman perusvaatimuksen, demokratian ja kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen edellytys.

Tilanteen huononnuttua Unkarissa ja Puolassa EU:n komissio antoi ennennäkemättömän lakiesityksen toukokuussa 2018. Se esitti, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosille 2021–2027 EU-rahoituksen saaminen sidottaisiin oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Tämän lain hyväksyminen edellyttää Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden muodostaman neuvoston yhteistä päätöstä.

EU-parlamentti ryhtyi käsittelemään komission esitystä loppukesällä 2018. Valiokuntien työ saatiin päätökseen täysistunnossa tammikuussa 2019 ja parlamentti jäi odottamaan jäsenvaltioiden muodostamaa neuvostoa neuvottelupöytään sopimaan lain lopullisesta tekstistä.

Romania ei keväällä puheenjohtajana halunnut tulla pöydän ääreen, mutta Suomi haluaa syksyllä aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa. Kyseessä on siis laki, johon parlamentilla ja neuvostolla on yhtä paljon sanomista.

On hienoa, että Suomi on lähtenyt aktiivisesti muodostamaan neuvostolle valmiutta astua neuvottelupöytään. Parlamentin pääneuvottelijana tässä lainsäädännössä lähden tiukasti siitä, että komission esitystä ei saa vesittää.

Nyt Unkarin itsevaltias pääministeri Viktor Orbán on käynyt hyökkäykseen Suomea kohtaan. Ja mitä se "oikeusvaltioperiaate" tarkoittikaan? Kaikkea sitä, mitä Orbán Unkarissa romuttaa. Tällä kertaa Eurooppa ei saa olla heikko.

Kirjoittaja on europarlamentaarikko (kok.).

