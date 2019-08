Tekemättä ei voi jättää

Petteri Orpo: "Suunnitelmat hallituksen tärkeimmän tavoitteen eli työllisyyden nostamiseksi ovat täysin auki."

Kesä on pikkuhiljaa vaihtumassa syksyksi. Viimeisetkin koulut avasivat ovensa tällä viikolla, ja moni on jo palannut kesälomalta töihin. Vietin tänä kesänä paljon aikaa mökillä, kalassa ja metsässä. Poimin mustikoita ja hilloja sekä olimme yhdessä perheen kanssa.

Kesäloman viimeisenä mökkipäivänä olin uistelemassa yksin neljän innokkaan lapsen kanssa. Jokainen sai kalaa. Siimatkaan eivät menneet sotkuun, vaikka niin etukäteen pelkäsin.

Parasta oli, että lapsilla näytti olevan mukavampaa kalassa kuin kännyköiden parissa.

Kesätauolla oli aikaa seurata uutisia. Epävarmuus maailmalla jatkuu. Heinäkuussa Kansainvälinen valuuttarahasto heikensi maailmantalouden kasvuennustettaan neljännen kerran peräkkäin.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota, Britannian sopimukseton ero Euroopan unionista ja mielenosoitukset Hongkongissa varjostavat maailmantalouden näkymiä.

Suomen kannalta erityisesti Saksan hiipuva talouskehitys on hälytysmerkki.

Entisenä valtiovarainministerinä en voi olla ajattelematta, että nyt olisi Suomessakin tarpeen varautua pahaan päivään, ennen kuin kytevät riskit maailman ja Euroopan taloudessa realisoituvat.

Yksi vähemmälle huomiolle jäänyt uutinen oli luottoluokittaja Fitchin heikentynyt arvio Suomen kyvystä vähentää velkaantuneisuuttaan tällä hallituskaudella. Luottoluokittajan arvion muutos kertoo siitä, ettei kokoomuksen huoli Antti Rinteen hallituksen talouspolitiikan linjasta ole tuulesta temmattu.

Pelkään, että hallituksen on pakko rakentaa talouspolitiikkansa linja kokonaan uudelleen. Hallitus on laskenut sen varaan, että työllisyysaste nousee 75 prosenttiin.

Kesäkuussa Suomen Pankki kuitenkin laski Suomen talouden kasvuennustettaan ja epäili, ettei 75 prosentin työllisyysasteeseen päästä nykyisellä kasvuvauhdilla.

Olen erittäin huolissani työllisyysasteen kehityksestä Suomessa. Jos meillä ei ole riittävästi ihmisiä töissä suhteessa lapsiin ja vanhuksiin sekä muihin työelämän ulkopuolella oleviin, me emme pysty turvaamaan nykyisen kaltaista hyvinvointiyhteiskuntaa; koulutusta, terveydenhuoltoa ja sosiaalietuuksia.

Yhtälö ei yksinkertaisesti toimi, jos emme tee merkittäviä muutoksia.

Antti Rinteen hallituksen ohjelmaa ei voi sanoa hyvinvointiyhteiskuntaa uudistavaksi ohjelmaksi. Se on kuin ottaisi aikalisän ennen kuin todelliset ratkaisut on pakko tehdä. On vastuutonta olla varautumatta tulevaan.

Suunnitelmat hallituksen tärkeimmän tavoitteen eli työllisyyden nostamiseksi ovat täysin auki. Työministeri Timo Harakan tähän mennessä esittelemät työllisyystoimet eivät ole riittäviä. Osa niistä on käynnistetty jo edellisen hallituksen aikana.

Hallituspuolueet ovat osoittaneet olevansa eri mieltä keinoista, joilla työllisyysastetta voitaisiin nostaa. Vierestä näkee, että Säätytalolla jäi paljon asioita sopimatta.

Pääministeri Rinne sanoi kesäkuussa eduskunnassa, että hallitus ei lisää pysyviä menoja ilman, että on tietoja pysyvistä tuloista, eikä perusta työllisyysasteeseen liittyviä päätöksiä epämääräisiin oletuksiin vaan valtiovarainministeriön laskelmien pohjalta varmistettuihin lukuihin.

Jos hallitus ei kykene osoittamaan työllisyystoimia, joilla se voisi oikeuttaa 1,2 miljardin euron pysyvien menojen lisäämisen, hallituksen pitää budjettiriihessä ottaa lusikka kauniiseen käteen ja rakentaa talouspolitiikkansa perusta uudestaan.

Petteri Orpo on kokoomuksen puheenjohtaja.

