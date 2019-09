Kasin koulupäivät ovat parasta pikkukoululaiselle

Eveliina Kutila: "Ei pienen koululaisen tarvitse pärjätä yksin ja huolehtia oikeaan aikaan lähtemisestä."

Onko peruskoulun oppituntien pakko alkaa kello kahdeksan? Tämä on kysymys, joka nousee säännöllisin väliajoin esille. Helsingissä on esimerkiksi hiljattain hyväksytty aloite, joka suosittelee koulupäivien aloittamista aikaisintaan kello 8.30.

Ymmärrän yläkoulu- ja lukioikäisten toiveen koulujen alkamisesta myöhemmin. Heille se suotakoon, he osaavat itse herätä, tehdä aamutoimensa ja lähteä koulua kohti ajallaan. Myöhemmät kouluaamut ovat mukavia myös niille alakoululaisille, joiden koulukyyti lähtisi epäinhimillisen aikaisin kasin aamuina.

Pikkukoululaisen vanhemman näkökulmasta koen, että pääsääntöisesti kahdeksalta alkavat koulupäivät olisivat ihanteellisimmat. Kasin aamuina jompikumpi vanhemmista voi varmasti olla kotona ja katsoa perään, että koululainen lähtee asianmukaisissa vaatteissa ja reppu selässä taipaleelle. Sitä ennen on ehditty yhdessä syödä kunnon aamupala. Tämän jälkeen jopa julkisilla kulkeva vanhempi ehtii toimistoaikana omalle työpisteelleen.

Mutta pääkaupunkiseudulla harvalla työpaikka on kodin lähellä, välimatkat ovat pitkiä eivätkä yhteydet välttämättä ole suoria ja tunnin työmatka on ihan normaali. Jos lapsen saattaa koululle yhdeksäksi, on itse työpaikallaan vasta kymmenen aikaan. Kympin aamuina on töissä, kun nälkäisimmät tekevät jo lähtöä lounaalle.

Etäpäivät, lyhennetty työpäivä ja liukuva työaika tuovat joustoa, mutta kaikille vanhemmille ja kaikissa ammateissa ne eivät ole mahdollisia. Ja toisaalta iltapäivisin on painetta lähteä ajoissa kotiin, jottei ekaluokkalainen joudu silloin olemaan yksin.

Ekaluokkalainen, usein tokaluokkalainenkin on vielä pieni eikä välttämättä edes kypsä tai halukas olemaan yksin tai lähtemään omatoimisesti kouluun. Emme varmasti ole ainoita vanhempia, jotka eivät ole valmiita jättämään 6–7-vuotiasta selviämään aamuista yksin tai edes isosisaruksen kanssa. Ei pienen koululaisen tarvitse pärjätä yksin ja huolehtia oikeaan aikaan lähtemisestä, kaikkien valojen sammuttamisesta, ulko-oven lukitsemisesta ja sadepäivinä kumisaappaiden jalkaan laittamisesta.

Kirjoittaja on MLL:n tiedottaja.